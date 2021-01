DL Invest Group nie zwalnia

73 337 mkw. powierzchni komercyjnych dotyczyły umowy najmu podpisane przez działy wynajmu DL Invest Group w 2020 roku. To jeden z najlepszych wyników w historii pochodzącego ze Śląska inwestora, który w 2020 roku zrealizował wiele transakcji pozwalających mu na otwarcie nowego rozdziału w historii firmy i rozpoczęcie realizacji planu, który zakłada rozwój we wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych.

- Podpisanie umowy JV z DHL Supply Chain dotyczącej realizacji projektu DL Invest Park Psary, który zakłada budowę ponad 200 tyś. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych. Oddanie do użytku biurowca DL Piano w Katowicach. Rozpoczęcie budowy DL Prime w Gliwicach, w którym spółka ista Shared Services już wynajęła blisko 8 000 mkw. powierzchni biurowych. Budowa magazynów BTS dla GTX Hanex Plastic, Hutchinson czy InPost oraz zakup 26 ha w podwarszawskim Teresinie, na których stanie między innymi centralny magazyn sieci Stokrotka to wybrane transakcje zrealizowane przez DL Invest Group w 2020 roku – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. Aktywność naszych zespołów komercjalizacji pozwala nam z optymizmem podchodzić do kolejnych projektów, których realizację planujemy rozpocząć w najbliższym czasie lub które obecnie realizujemy, jak na przykład DL Prime czy też DL Tower, biurowiec w Katowicach o powierzchni 17 000 mkw. Do użytku planujemy oddać go przed końcem bieżącego roku. Pomimo komplikacji wywołanych przez pandemię tempo komercjalizacji nie spada. Skuteczne działania na tym polu i bardzo dobre relacje, które utrzymujemy z najemcami to klucz do naszego sukcesu. Poziom wynajmu w istniejących nieruchomościach funkcjonujących w ramach naszego portfela kształtuje się obecnie na poziomie 97% - stwierdza Dominik Leszczyński.

DL Invest Group działa we wszystkich sektorach rynku nieruchomości komercyjnych z wyłączeniem sektora hotelowego. - Zbudowaliśmy zrównoważony portfel nieruchomości generujących stabilne przychody, co pozwala nam z ostrożnym optymizmem patrzeć na kwestie związane z finansowaniem naszych kolejnych projektów z zewnętrznych źródeł. Przez kilkanaście lat funkcjonowania naszej spółki na rynku nieruchomości wypracowaliśmy unikalny know-how i własną specyfikę współpracy z najemcami opierającą się w dużej mierze na strategii budowania i zatrzymywania projektów we własnym portfelu. Procesy wyboru lokalizacji, opracowywania koncepcji, strategii najmu i zarządzania nieruchomościami są realizowane w dużej mierze przez wewnętrzne zespoły DL Invest Group, co z jednej strony gwarantuje kontrolę nad kosztami, a z drugiej umożliwia skuteczne i szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby najemców. Ponadto każdy z naszych projektów powstaje na działkach gwarantujących najemcom możliwość dalszej ekspansji w ramach danej lokalizacji, dzięki czemu rośniemy wraz z rozwojem naszych najemców – zauważa.

- Bazując na naszym doświadczeniu oraz budowanym przez lata banku ziemi aktualnie pracujemy nad budową platform inwestycyjnych dla inwestorów, które umożliwią zagranicznym podmiotom instytucjonalnym inwestowanie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w kapitałochłonnych sektorach gwarantujących stabilny i bezpieczny wzrost. Obejmuje to przede wszystkim sektory magazynowy oraz sektor parków handlowych zlokalizowanych w małych i średnich polskich miastach – mówi Dominik Leszczyński. To kolejny nasz cel na nadchodzące lata. W krótkim czasie poinformujemy o kolejnych działaniach w ramach tego obszaru – dodaje.