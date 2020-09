DL Invest Group z nowymi umowami

Umowy najmu podpisano między innymi z iSTA Shared Services Polska, Travcorp Poland, Sandvik Polska, Asseco Business Solutions, Beumer Group Poland czy Eniq sp. z o.o. Wolumen posiadanej przez DL Invest Group nowoczesnej powierzchni biurowej (blisko 49 tys. mkw.) powiększy się na przestrzeni kolejnych dwóch lat o 36 tys. mkw.

- Portfolio istniejących i oddanych do użytku obiektów biurowych DL Invest Grup tworzy 5 budynków o łącznej powierzchni biurowej blisko 49 000 mkw., zlokalizowanych w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie. W realizacji jest DL Prime, jedyny nowoczesny kampus biurowy w Gliwicach o powierzchni przekraczającej 19.000 mkw. oraz DL Tower, biurowiec który powiększy katowicki wolumen oferowanej przez DL Invest Group powierzchni o blisko 17 tys. mkw. Oddanie budynków do użytku planowane jest odpowiednio na III kwartał 2022 roku oraz IV kwartał 2021 roku. Wolumen wynajętych powierzchni w naszych nieruchomościach biurowych w ciągu pierwszego półrocza jest znaczącym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie cztery miesiące pierwszej połowy 2020 roku cała Polska żyła niepewnością związaną z wystąpieniem zagrożenia COVID-19, a biznes, nawet ten największy, przeniósł się z biur do domów pracowników – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

- Biurowce wchodzące w skład portfela DL Invest Group to wysokiej jakości projekty dopasowane w możliwie największym stopniu do potrzeb najemców oraz oferujące wartość dodaną dla lokalnych społeczności. Korzystając z bogatego doświadczenia grupy także w sektorze nieruchomości usługowo-handlowych nasze biurowe budynki rozwijamy w formule mixed-use. W ramach projektów biurowych mocny nacisk kładziemy na wygodę i komfort użytkowników obiektu. Dajemy naszym klientom możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb konsumenckich oraz spędzenia wolnego czasu np. na siłowni czy też w przeznaczonych do tego strefach rekreacyjno-wypoczynkowych, a wszystko to w ramach jednego centrum. To rozbudowana oferta handlowo-usługowa i gastronomiczna budują wartość naszych projektów oraz przyjazne środowisko wewnętrzne, a także komfort pracy i życia użytkowników. W efekcie starannie przygotowanej koncepcji komercjalizacji oraz w ramach budowania różnorodnej i komplementarnej oferty, nasze budynki zapewniają dostęp do licznych sklepów, restauracji, punktów usługowych, przedszkoli czy klubów fitness, pozwalając pracownikom, ich rodzinom oraz lokalnym społecznościom na realizację niemalże wszystkich potrzeb zakupowych w jednym miejscu. Dobrze skomunikowane wieloma środkami komunikacji lokalizacje naszych budynków to także łatwy dostęp do urzędów, instytucji finansowych czy dworców autobusowych i kolejowych, co także sprzyja lepszej organizacji dnia – stwierdza Dominik Leszczyński.

