DL Invest z inwestycją mixed-use w Gliwicach

W DL Prime swoje biura będzie miała między innymi ista Shared Service Polska, która jest nowoczesnym centrum outsourcingowym, prowadzącym działalność dla Grupy ista i wspierającym oddziały firmy na całym świecie. DL Invest Group prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami zainteresowanymi nowoczesną powierzchnią w kampusie DL Prime.



- DL Prime Gliwice to wyjątkowy projekt w naszym portfolio, który wyróżniać będzie nie tylko jakość wykonania, ale także mnogość funkcji, które znajdą się w obiekcie, a także infrastruktura komunikacyjna. Obok projektu zlokalizowane zostanie nowoczesne centrum przesiadkowe, z którego odjeżdżać będzie 10 linii łączących Gliwice z innymi śląskimi miastami. W odległości 500 metrów od kampusu znajduje się dworzec PKP, który umożliwia szybką komunikację ze stolicą Regionu – Katowicami. Sam kampus zlokalizowany jest u zbiegu ulic Piwnej i Jagiellońskiej. Dojazd do centrum miasta samochodem zajmuje około 6 minut, a położenie przy głównych arteriach komunikacyjnych gwarantuje sprawny dojazd osobom zmotoryzowanym. Do dyspozycji najemców będzie także duża ilość miejsc parkingowych: jedno takie miejsce przypadać będzie na 30 mkw. powierzchni biurowych. Na terenie kampusu znajdzie się także wypożyczalnia rowerów miejskich, co dodatkowo ułatwi poruszanie się – wylicza zalety projektu Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.



- Nasze biurowe kampusy powstają w unikalnej w skali kraju konfiguracji. Dokładamy starań, aby funkcje handlowe i usługowe znajdujące się w kompleksach zaspokajały codzienne potrzeby naszych najemców biurowych oraz były komplementarne względem otoczenia obiektów. Z punktów handlowych i usługowych, które otwierane są w kampusach biurowych często korzystają także okoliczni mieszkańcy – podkreśla Aneta Kulik, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group. Przy projektowaniu budynków korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia w budowie i zarządzaniu nieruchomościami handlowymi. Stąd planujemy, że w DL Prime znajdą się między innymi: przedszkole oraz żłobek, klub fitness, pralnia, punkty handlowe w tym piekarnia i drogeria, kantyna, przestrzeń coworkingowa oraz strefa wypoczynku. Taka oferta pozwoli osobom pracującym na terenie kampusu zaoszczędzić mnóstwo czasu. Między innymi za to doceniają nas najemcy naszych nieruchomości. Dodatkowo należy podkreślić, że naszym celem jest wybudowanie i zatrzymanie obiektu w naszym portfelu stąd wysoka dbałość o szczegóły, ponieważ z najemcami chcemy współpracować długoterminowo. Sprzyja temu także nasza polityka inwestycyjna: każdy projekt posiada możliwości rozbudowy, co najemcom pozwala na rozwój w ramach zajmowanego kompleksu i nie zmusza ich do poszukiwania innych lokalizacji. Aby najemcy byli zadowoleni rozbudowaliśmy także dział facility management oraz usługi wsparcia dla ich biznesu. Pomagamy im zarówno w przypadku drobnych usterek technicznych, jak i na przykład w kontekście doradztwa prawnego czy choćby ekspansji. Dostrzegamy duże zmiany pod kątem rynków regionalnych, w szczególności w zakresie świadomości najemców, którzy dokonując wyboru lokalizacji rezygnują z brokerów, kierują się opinią swoich pracowników pod kątem oceny na przykład komunikacji, dojazdu oraz udogodnień związanych z codziennym funkcjonowaniem. Również coraz większe znaczenie dla najemców ma fakt, że deweloper pozostaje właścicielem i zarządzającym kompleksem przez cały okres obowiązywania umowy najmu w szczególności pod kątem zmian aranżacyjnych czy też ekspansji. To duże atuty tworzonych przez nas kompleksów. Co więcej coraz częściej najemcy w pierwszej fazie rozwoju sięgają po nasz koncept DL Space, w ramach którego mogą budować struktury HR pod rozwój biznesu w regionie w oparciu o elastyczną i krótkoterminową powierzchnię najmu, nie ponosząc dużych nakładów na nieruchomości. W szczególności dotyczy to okresu, kiedy definiują docelowe, na okres minimum pięciu lat, zapotrzebowanie pod kątem powierzchni – zauważa Aneta Kulik.



- To już drugi projekt biurowy, który realizujemy na terenie Gliwic. Pierwszą naszą inwestycją jest DL Vintage Post, w ramach której odrestaurowaliśmy dawną Pocztę Główną i dostarczyliśmy na gliwicki rynek ponad 8 000 mkw. powierzchni biurowych, które w tym momencie są w całości wynajęte. Dodatkowo obok DL Vintage Post realizujemy aktualnie kolejny wyjątkowy projekt komercyjny: w budynku dawnej Giełdy Zbożowej z XIX wieku otwarte zostaną wyjątkowe koncepty gastronomiczne wzbogacające kulinarną ofertę Gliwic. Otwarcie Giełdy Zbożowej dla mieszkańców miasta i ich gości planujemy na II kwartał 2021 roku – mówi Łukasz Tomczyk, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group. Pochodząc z pobliskich Katowic gliwicki rynek znamy bardzo dobrze. Przyciąga nas tutaj rozwinięta infrastruktura, przyjazny klimat inwestycyjny, doskonała lokalizacja oraz przede wszystkim dostępność wykwalifikowanej kadry dla naszych najemców i jest to na pewno element, który wyróżnia cały śląski region spośród innych części kraju – zaznacza Łukasz Tomczyk.

1

2