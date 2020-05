Dla biznesu home office to za mało. Biura będą zawsze potrzebne

Z chwilą nastania pandemii, w branży nieruchomości biurowych rozpoczęła się dyskusja i pytania, czy home office po jej zakończeniu wpłynie na rynek. Czy skoro dzisiaj na masową skalę pracujemy z domów, to rzeczywiście potrzebujemy aż tylu biurowych metrów? A może by tak 20 albo 30 proc. pracowników na stałe wysłać na home office, co z kolei pozwoliłoby firmom zaoszczędzić na czynszu za pomieszczenia? - Gdy klienci pytają mnie o słuszność takich rozwiązań, szczerze odradzam. Przede wszystkim jestem przekonany, że ta pozorna oszczędność nie pomoże, a w wielu przypadkach, wręcz zaszkodzi biznesowi - przekonuje Artur Sutor.

Zbyt wysokie koszty dla biznesu

Ekspert przypomina, że w większości przypadków największym kosztem prowadzenia firmy nadal są wynagrodzenia pracowników. - Najemca ponosi także koszty związane z bezpieczeństwem danych, odpowiednim przygotowaniem zaplecza technologicznego i w końcu ze zmniejszoną kontrolą nad pracą zespołu - mówi Artur Sutor. W jego opinii istotne są również koszty społeczne i psychologiczne takiej izolacji, a także brak wymiany informacji, wiedzy i opinii. Czyli stagnacja.

- Nie jestem przeciwnikiem domowego biura, które działa w wyjątkowych sytuacjach, w szczególnych branżach i profesjach, ale wiem jedno: na co dzień i na szeroką skalę to się po prostu nie sprawdza. I mówię to nie tylko jako doradca na rynku nieruchomości, ale również pracodawca i menadżer kierujący zespołem ludzi oraz mąż i ojciec dwójki dzieci podkreśla ekspert firmy Cresa.

Co ze współpracą i wymianą informacji?

Paradoksalnie, ten wielki eksperyment pracy z domu obnażył wiele minusów home office. - Pokazał jak ważny dla zespołu jest kontakt osobisty, możliwość szybkiego zadania pytania koleżance siedzącej dwa biurka dalej, czy spontaniczna burza mózgów na open space - twierdzi Sutor.

- To właśnie na tej filozofii wzajemnej wymiany myśli i wiedzy oparte są dzisiejsze open space'y, których wbrew standardom sprzed wielu lat, nie robi się dziś z oszczędności. Inteligentnie zrobiony open space, z komfortową przestrzenią dla pracownika, salkami konferencyjnymi, fajną kuchnią i chillout room-em sumarycznie wymaga większej powierzchni niż system zamkniętych pokoi - dodaje. Podkreśla, że setki korporacji decydujących się na to rozwiązanie sprawdziły, zbadały i doskonale wiedzą, że integracja pracowników służy firmie. - W pokojach byśmy to stracili. Co więc będzie z wymianą informacji, jeśli pracownicy pozamykają się w domach? Czy chcąc pracować efektywnie i razem, będą siedzieli na telekonferencjach od rana do wieczora - pyta.