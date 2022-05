Dla tych, którym znudziła się praca zdalna. Form Offices debiutuje na rynku biur

Pod szyldem Form Offices działają już cztery kompleksy biurowe klasy A – w Krakowie (Tertium, Wadowicka 3, DOT by Form) oraz we Wrocławiu (Cu Office), które w 2021 roku zostały nabyte przez Partners Group, międzynarodową firmę inwestycyjną.

REINO Group pełni rolę asset managera i współinwestora Form Offices.

Form Offices dla zmęczonych pracą zdalną

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podają firmy, wprowadzenie marki Form Offices to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości biura w miastach regionalnych, wynikające m.in. ze zmęczenia pracą zdalną – brakiem odpowiedniej infrastruktury w domu oraz ograniczeniem bezpośrednich relacji międzyludzkich.

Wraz z powrotem pracowników, obserwujemy popyt na zrównoważone i energooszczędne biura, które tworzą komfortowe środowisko pracy oraz wspierają rozwój małych społeczności - mówi Agata Połeć, Asset Manager Form Offices.

- Nieruchomości Form Offices wpisują się w te trendy, a także w strategie CSR i ESG Partners Group. Dlatego zdecydowaliśmy się zebrać je pod wspólną marką, w pełni skoncentrowaną na potrzebach użytkowników – dodaje Agata Połeć.

Form Offices w Wadowicka 3, Kraków

Eko-przestrzenie do pracy

Budynki działające pod marką Form Offices mają certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”. Dodatkowo, budynek Wadowicka 3A to pierwszy obiekt w Polsce, który w czerwcu 2021 roku zdobył międzynarodowy certyfikat Fitwel. Budynki DOT by Form, Wadowicka 3 i Cu Office łączy też pracownia, w której zostały zaprojektowane – wszystkie trzy stworzyli architekci Medusa Group.

Biuro zamiast pracy zdalnej. Form Offices w Cu Office Wrocław

Użytkownicy każdej z lokalizacji Form Offices mają do dyspozycji dużo zielonych przestrzeni przystosowanych do pracy, spotkań i odpoczynku, wygodne lobby z ogólnodostępnymi udogodnieniami, pełną infrastrukturę dla rowerzystów, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych i powierzchnie coworkingowe.

Biuro zamiast pracy zdalnej. Jest designersko i zielono. Form Offices w Tertrium, Kraków

– Naszym priorytetem jest komfort najemców oraz elastyczność. Budynki oferują zaawansowane rozwiązania techniczne, które pozytywnie wpływają na jakość codziennej pracy. Certyfikat Fitwel, energia ze źródeł odnawialnych, a także atrakcyjne położenie spełniają potrzeby najbardziej wymagających firm, co przekłada się na duże zainteresowanie najemców – większość przestrzeni Form Offices jest w zaawansowanej fazie komercjalizacji – dodaje Anna Jakubowska, Leasing Manager Form Offices.

Biuro zamiast pracy zdalnej. Jest designersko i zielono. Form Offices w Tertrium, Kraków

Tertium to trzy budynki biurowe klasy A w Krakowie, które oferują łącznie 40 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia i potwierdzają zaangażowanie inwestorów w ideę zrównoważonego rozwoju: 100% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, a do budowy użyto materiałów nieszkodliwych dla środowiska. Kompleks wyróżnia też duża bioróżnorodność, w tym duża ilość terenów zielonych.

Wadowicka 3 to trzy budynki biurowe klasy A w Krakowie, dysponujące łącznie ponad 32 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej. To pierwsze takie miejsce w Polsce wyróżnione certyfikatem Fitwel. Dzięki położeniu w pobliżu Ronda Matecznego, kompleks oferuje łatwy dostęp do centrum miasta, a także głównych centrów handlowych i usługowych. Dodatkowym atutem jest widok na Wawel oraz bliskość historycznego Kazimierza.

DOT by Form to trzy nowoczesne budynki w Krakowie, o łącznej powierzchni 24 tys. mkw. do wynajęcia. Kompleks znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w pobliżu placówek naukowo-badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz siedzib wielu międzynarodowych firm. Z okien DOT by Form widać Tatry, a dzięki bliskości autostrady oraz lotniska w Balicach można się stąd łatwo dostać nie tylko do poszczególnych dzielnic Krakowa, ale też do innych miast w Polsce.

Cu Office to dwa nowoczesne budynki, w których znajduje się ponad 24 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Kompleks zlokalizowany jest w zachodniej części Wrocławia – najstarszej i najbardziej rozwiniętej biznesowej części aglomeracji. Dzięki bliskości dzielnicy Fabrycznej i dobrym połączeniom komunikacyjnym z innymi częściami miasta, użytkownicy Cu Office mogą łatwo skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej i handlowej. Do dyspozycji najemców są zielone tarasy, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, w tym hulajnóg oraz infrastruktura rowerowa.

Form Offices w Cu Office Wrocław



Partners Group to globalna instytucja finansowa – jedna z największych tego typu firm na świecie. Powstała w 1996 roku Partners Group zatrudnia obecnie ponad 1 500 specjalistów w 20 biurach na całym świecie (z siedzibą w Szwajcarii). Zarządza aktywami o wartości 95 mld USD (AUM). Specjaliści PG przeprowadzili jak dotychczas niemal 240 projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości o łącznej wartości ponad 11 mld USD. Do szerokiego grona inwestorów należą zarówno duzi klienci instytucjonalni, jak i zamożni inwestorzy indywidualni. Partners Group inwestuje we wszystkie istotne klasy aktywów (kapitał prywatny, dług prywatny, nieruchomości, infrastruktura). Spółka notowana jest na SIX Swiss Exchange od 2006 roku.

REINO Capital Group to giełdowy holding złożony ze spółek działających na rynku nieruchomości. Łącząc kompetencje i doświadczenia z rynku nieruchomości oraz inwestycji i rynków kapitałowych, tworzy rozwiązania dla inwestorów w oparciu o najlepsze polskie aktywa oraz najwyższe standardy.

Grupa REINO Capital jest jednym z liderów na rynku produktów inwestycyjnych dla polskich inwestorów opartych o przynoszące dochód nieruchomości komercyjne. Od lat angażuje się w działania prowadzące do wprowadzenia na rynek polski rozwiązań typu REIT. Jako Investment i Asset Manager skupia się na realizacji założeń biznesowych poszczególnych inwestorów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG.