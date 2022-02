Dlaczego firmy otwierają biura w Polsce? Lokalizacja to tylko jedno z kryteriów

Pandemia zmodyfikowała sposób w jaki pracujemy, co bezpośrednio przełożyło się na kryteria wyboru przestrzeni biurowej.

Według ekspertów CBRE już teraz znaczenie mają m.in. efektywność powierzchni, bezpieczeństwo i technologia oraz możliwość wpisania przestrzeni biurowej w strategię przedsiębiorstwa z zakresu ESG.

- Biuro pełni funkcję symboliczną, co pandemia nam wszystkim uświadomiła. To nie tylko przestrzeń do pracy, ale miejsce wymiany myśli, kreatywnej pracy w zespole czy sposób na dostęp do nowoczesnych technologii, niedostępnych w warunkach domowych. Przeznaczenie biura ulega zmianie, a tym samym wymogi najemców wobec tego typu przestrzeni – mówi Łukasz Kałędkiewicz, szef sektora biurowego w CBRE.

Czynniki decydujące o wyborze biura

Lokalizacja to pierwszy i często najważniejszy argument dla firm przy wyborze biura. Każdy pracodawca chce zapewnić pracownikom komfort dojazdu do pracy. Stąd premiowane są te nieruchomości, które są świetnie skomunikowane i pozwalają na wygodne korzystanie z komunikacji miejskiej. Jeżeli do tego biuro znajduje się w przyjemnej okolicy, mamy kluczowy argument za wyborem danej nieruchomości. Firmy zwracają też uwagę na jakość infrastruktury wokół budynku oraz usługi oferowane w miejscu przyszłej siedziby.

Cena. Każdy metr kwadratowy przestrzeni biurowej kosztuje. W pierwszym półroczu 2021 roku w centrum Warszawy czynsz wynosił od 18,5 euro do 24,5 euro za mkw. na miesiąc. Natomiast w lokalizacjach poza centrum koszt to od 13,5 euro do 14 euro za mkw. za miesiąc. Poza stolicą ceny są nieco niższe. W najlepszych budynkach wynoszą od 12,5 euro za mkw. za miesiąc w Lublinie do 15,5 euro za mkw. za miesiąc w Poznaniu. Cena pozostaje jednym z kluczowych kryteriów wyboru powierzchni biurowej – firmy są w stanie zapłacić więcej, ale oczekują za to odpowiedniej jakości i możliwości dostosowania biura do aktualnych wymogów pracowników.