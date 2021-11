Dlaczego pracownicy nie chcą wracać do biur? Pandemia to wymówka

Marcin Piątkowski, Leasing & Marketing Director Torus: Menadżerowie chcą, aby pracownicy wrócili do biur jak najszybciej, natomiast podwładnym się nie spieszy.

Dorota Osiecka, Director Workplace Innovation Colliers: Z perspektywy pracodawcy, najważniejszym problemem dzisiaj nie powinno być to, czy potrzebuje biur, lecz jak zapewnić sobie zdrowy i szczęśliwy zespół pracowników.

Adam Sikorski, Director Knowledge Center Hapag-Lloyd: Gdy rekrutacja odbywa się zdalnie, to wyraźnie widać w zespole brak poczucia przynależności do marki. Bardzo trudno zbudować taką więź na odległość.

Wiele różnych analiz wskazuje, że około 82 proc. pracowników nie chce wracać do biur. Dlaczego?

Menadżerowie chcą powrotu do biur, podwładnym się nie spieszy

Zdaniem Marcina Piątkowskiego, Leasing & Marketing Directora firmy Torus, przed wybuchem koronawirusa mieliśmy już do czynienia z rynkiem pracownika. Praca zdalna była obecna na rynku, ale w niewielkim wymiarze, a pandemia pozwoliła każdemu poznać na własnej skórze, czym tak naprawdę jest home office na dłuższą metę.

- Okazało się, że ten styl pracy może być efektywny oraz bardzo wygodny dla tych, którzy mają w domu odpowiednie warunki do pracy - tłumaczył podczas konferencji ABSL Summit i panelu „How to ensure business continuity through adequate talent management and proper use of the new workplace environment” Marcin Piątkowski.

