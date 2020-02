Dlaczego WELL się opłaca?

Według raportu Virgin Pulse Global Challenge, pracownicy są nieefektywni z powodu złej kondycji psychofizycznej średnio przez 57 dni w roku. Jednocześnie blisko 90 proc. kosztów operacyjnych firm stanowią zazwyczaj wydatki na pracowników. Oznacza to, że nawet drobna poprawa komfortu pracy i idącej za tym efektywności może przynieść firmom milionowe oszczędności w dużej skali. W tej sytuacji coraz więcej firm decyduje się na przeniesienie do tzw. zdrowego biura.

Zdrowe warunki pracy przekładają się na większą efektywność, mniej zwolnień chorobowych i lepsze samopoczucie użytkowników biura. A co za tym idzie, również większe zaangażowanie i kreatywność pracowników, które przekładają się na realne efekty biznesowe.

Biura z WELL zapewniają odpowiedni dostęp do światła dziennego, co zwiększa poczucie energii oraz wpływa na wzrost produktywności pracowników. Zapewniają także ok. 30 proc. więcej świeżego powietrza w stosunku do standardowych warunków, które ma pozytywny wpływ na ciśnienie krwi i pracę serca oraz poprawia samopoczucie. W takim biurze pracownicy nie cierpią na tzw. syndrom chorego budynku, czyli zespół niekorzystnych objawów takich, jak bóle głowy, kaszel, podrażnione spojówki, które często wynikają z długiego przebywania w pomieszczeniach. O zaletach jakie niosą za sobą rozwiązania zastosowane w oparciu o wytyczne certyfikatu przekonujemy się sami. Piąte piętro w budynku Spark C, gdzie swoją siedzibę ma spółka biurowa Skanska w Polsce, już otrzymało certyfikat WELL Interior.