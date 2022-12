Fundacja Globalworth zebrała 2 tony zużytego drobnego sprzętu elektronicznego podczas dni recyklingu w budynkach Globalworth.

W ramach promocji recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów elektronicznych Fundacja Globalworth zorganizowała wśród najemców Globalworth dni zbiórki elektroodpadów.

Towarzyszyła im kampania edukacyjna na temat właściwego postępowania z zużytym sprzętem elektronicznym.

W efekcie zebrano 2 tony małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostanie on poddany recyklingowi i odpowiedniej utylizacji.

W budynkach biurowych należących do Globalworth w Polsce zachęcano najemców i ich pracowników do oddania zużytych komputerów, telefonów komórkowych, drukarek, monitorów, kabli zasilających, baterii i innych przedmiotów elektrycznych do stacji recyklingu odpadów elektronicznych ustawionych na czas trwania akcji w piętnastu budynkach. Zebrane elektroodpady zostały przekazane do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Najemcy Lubicz Park w Krakowie, Spektrum Tower w Warszawie, Retro Office House we Wrocławiu oraz Silesia Star w Katowicach mieli także okazję wziąć udział w konkursie akcji zbiórki elektroodpadów. Odpowiadając prawidłowo na pytanie związane z tematem kampanii i przynosząc elektrośmieć zostawali nagradzani rośliną o właściwościach oczyszczających powietrze.

Czyste środowisko jest niezbędne dla naszego zdrowia. W trosce o ludzi i planetę musimy podejmować wszelkie możliwe działania, które chronią środowisko naturalne. Prawidłowa utylizacja elektroodpadów zapewnia odpowiednie przetworzenie niebezpiecznych materiałów w nich zawartych oraz odzyskanie elementów nadających się do ponownego wykorzystania. Celem kampanii Fundacji Globalworth jest edukowanie w temacie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym oraz zachęcania do podejmowania działań w kierunku dbania o środowisko - mówi Weronika Kurnatowska, Koordynator CSR Fundacji Globalworth w Polsce.

Odpady elektroniczne stanowią rosnący problem na świecie. Cykl konsumpcji sprawił, że odpady elektryczne i elektroniczne są najszybciej rosnącym rodzajem odpadów stałych na świecie. Konsekwencje niewłaściwego składowania elektroodpadów stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i mogą zanieczyszczać ekosystemy dla przyszłych pokoleń.

Osoby przynoszące odpady byłī nagradzane rośliną o właściwościach oczyszczających powietrze.

Szacuje się, że obecnie blisko 60 proc. elektrośmieci wprowadzanych na rynek w Polsce jest poddawanych recyklingowi. Choć wynik ten wyróżnia się na tle średniej europejskiej (42,5 proc.), w praktyce oznacza również, że niespełna 200 tys. ton elektrośmieci rocznie w kraju nie przechodzi przez proces recyklingu.

Fundacja Globalworth została założona w 2018 r. przez firmę Globalworth, największego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, jako organizacja non-profit niezależna od działalności handlowej grupy. Misja fundacji polega na opracowywaniu projektów opartych na trzech filarach: ludziach, miejscach i technologii. Te trzy obszary działania przeplatają się w większości naszych projektów i pomagają nam, jak wierzymy, dbać o dobrostan w życiu ludzi i społeczności lokalnych. Fundacja Globalworth realizuje programy edukacyjne i projekty ułatwiające dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Równie ważne są inicjatywy na rzecz mobilności społecznej, ekologizacji, inteligentnych miast czy rewitalizacji przestrzeni na potrzeby naszej społeczności.

