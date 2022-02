Do biur wracamy dla zdrowia

7 zdjęć

w galerii 7 zdjęćw galerii Sesja 4DD „Biura po pandemii”. Fot. PTWP.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 05 lut 2022 12:46

Świadome korporacje zrozumiały, że pandemia nie jest dobrym momentem na to, by pilnować wyłącznie efektywności pracowników, bo trzeba również zadbać o ich zdrowie. Jednym z kroków w tym kierunku jest powrót do pracy stacjonarnej. Nie ma lepszego sposobu na przyciągnięcie ludzi do biur niż zaangażowanie ich w proces projektowania wnętrz. Taki między innymi obraz rynku biurowego nakreślili paneliści sesji 4DD „Biura po pandemii”.