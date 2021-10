Do biurowca Warsaw Unit wprowadził się fundusz inwestycyjny

Fundusz wynajął ok. 400 mkw. w budynku Warsaw Unit należącym do Ghelamco.

W transakcji najmu pośredniczyła Kancelaria Brochocki.

Warsaw Unit to jeden z najwyższych wieżowców w Polsce. 46-piętrowy warszawski biurowiec został oddany do użytkowania w maju br. i jest zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego 1, w otoczeniu dwóch innych budynków wybudowanych przez Ghelamco: Warsaw Spire oraz The Warsaw Hub.

Obiekt ma 59 000 mkw. powierzchni biurowej, a na parterze budynku znajdują się lokale usługowe i gastronomiczne dostępne dla wszystkich z poziomu ulicy. Wieżowiec jest certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent