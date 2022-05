Do budynku biurowego Crown Square w Warszawie wprowadzą się trzy nowe firmy

Foodcom, Orifarm i Avenga wprowadzą się do biurowca Crown Square zlokalizowanego w Warszawie, przy stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Foodcom wynajął w Crown Square ok. tys. mkw. powierzchni biurowej.

Orifarm zajmie biuro o powierzchni ok. 400 mkw., które znajdować się będzie na najwyższym, 12. piętrze budynku.

Avenga wynajął w budynku ok. 300 mkw.

W transakcjach najmu właścicielowi nieruchomości doradzała firma Savills.

Foodcom to polska firma specjalizująca się w dystrybucji produktów mlecznych dla sieci hurtowych i detalicznych. Najemca, któremu doradzała firma CBRE, wynajął w Crown Square ok. 1000 m kw. powierzchni biurowej.

Orifarm to międzynarodowa firma farmaceutyczna oferująca leki dostępne bez recepty, jak i produkty lecznicze przeznaczone do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Biuro Orifarm o powierzchni ok. 400 m kw. znajdować się będzie na najwyższym, 12. piętrze budynku.

Avenga powstała w 2019 roku z połączenia czterech innych firm, tworząc międzynarodowe przedsiębiorstwo IT świadczące szeroki zakres usług związanych z transformacją cyfrową. Najemca, któremu doradzała firma Colliers, wynajął w budynku ok. 300 mkw.

Budynek Crown Square cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem najemców, dzięki swojej znakomitej lokalizacji oraz przestronnym, dobrze doświetlonym powierzchniom. Nieruchomość w 2020 roku przeszła modernizację części wspólnych oraz recepcji, która podkreśliła jej nowoczesny i prestiżowy charakter. Crown Square może stać się wizytówką zarówno dużych, jak i mniejszych firm, pragnących prowadzić swój biznes w samym sercu biznesowej Woli - mówi Monika Wakulska, dyrektor w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Crown Square to trzynastokondygnacyjny budynek biurowy klasy A+ oferujący ponad 16 tys. mkw. powierzchni najmu. Nieruchomość dysponuje trzypoziomowym garażem podziemnym na 220 samochodów. Obiekt posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Asset Managerem nieruchomości jest M&A Capital. Rolę wyłącznego doradcy ds. wynajmu powierzchni biurowej w budynku pełni Savills.