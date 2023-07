Firma Axxiome, oferująca rozwiązania IT dla branży usług finansowych, zmienia lokalizację swojej siedziby, przenosząc ją już w tym roku do Centrum Południe. W związku z rozwojem działalności, firma planuje też zatrudnić nowych pracowników.

Axxiome jest globalnym dostawcą rozwiązań dla branży usług finansowych, prowadzącym działalność w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

Przoduje w łączeniu tradycyjnych platform bankowych z nowoczesnymi rozwiązaniami i jest uważana za lidera w projektach cyfrowej transformacji sektora finansowego na całym świecie.

Polskie biura Axxiome znajdują się we Wrocławiu i Opolu.

Firma zatrudnia na naszym rynku menadżerów odpowiedzialnych za globalne działy, w obszarach takich, jak technologia, produkty, architektura systemów IT, zarządzanie IT, finanse czy HR.

– Firmie Axxiome zależało na stworzeniu przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do pracy, dobrze skomunikowanej zarówno z poszczególnymi rejonami Wrocławia, jak i strefą podmiejską. Centrum Południe oferuje nie tylko świetną lokalizację, ale też dobrze przemyślaną przestrzeń biurową i rekreacyjną, zrealizowaną na solidnych fundamentach związanych z ESG – mówi Malwina Stefańska, partner biznesowy ds. Zarządzania Wartością Budynków w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowoczesne biuro kluczem do zdobycia nowych pracowników

Wybierając nowe biuro, firma Axxiome wzięła pod uwagę sugestie pracowników dotyczące przestrzeni do pracy i odpoczynku. Powierzchnie przeznaczone dla najemcy są przystosowane do różnych stylów pracy, umożliwiając zarówno działanie w ciszy i skupieniu, jak i organizację spotkań czy wideokonferencji. W nowym biurze zaaranżowano również przestronne miejsca do relaksu.

– W Axxiome rozumiemy, jak ważna jest dobra komunikacja. Biuro to nasze miejsce spotkań i centrum dowodzenia, ułatwia nam współpracę i budowanie relacji nie tylko na kanwie zawodowej– mówi Roman Florczyk, prezes Axxiome Polska.

W dobie, gdy wiele firm decyduje się zredukować lub zrezygnować z przestrzeni biurowych, Axxiome nie chce ograniczać swoim pracownikom możliwości bezpośredniej współpracy i interakcji. U nas najważniejsi są ludzie - podkreśla prezes Axxiome Polska.

Wraz z przeniesieniem biura w nowe miejsce, firma ogłosiła, że obecnie poszukuje doświadczonych programistów z językiem niemieckim, z obszarów SAP ABAP oraz Java.

Najwyższe kryteria zrównoważonego rozwoju

Kompleks Centrum Południe jest realizowany zgodnie z zasadami ESG oraz najbardziej wymagającymi certyfikatami środowiskowymi, przyznawanymi innowacyjnym i bezpiecznym przestrzeniom biurowym, które cechuje najwyższa jakość oraz dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Budynki wyposażono w liczne technologie redukujące jego wpływ na środowisko naturalne. Są one w pełni zasilane energią elektryczną wyprodukowaną w źródłach odnawialnych. W częściach ogólnodostępnych zastosowano energooszczędne oświetlenie LED. Są tu rozwiązania pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej.

Powstały tam również ogrody deszczowe, które oczyszczają i nawilżają one powietrze, a także zwiększają retencję wody. Podczas gwałtownych opadów deszczu, są w stanie wchłonąć jej o 30-40% więcej niż trawnik. Takie ogrody ograniczają również ilość wód opadowych spływających do kanalizacji. Dzięki odpowiednio dobranej warstwie piasku i żwiru, poprawia się czystość wód podziemnych i powierzchniowych. To zwieńczenie konsultacji społecznych i warsztatów, które Skanska realizowała z Fundacją Dom Pokoju. W spotkaniach brali też udział mieszkańcy, rada osiedla, urzędnicy oraz miejscy aktywiści.

Spółka biurowa Skanska w Polsce

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków biurowych. Buduje otwarte, tętniące życiem przestrzenie, w których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.

