Do grona rezydentów .KTW I dołączy Ekoenergetyka-Polska

– Rynek biurowy, podobnie jak inne sektory gospodarki, został wyraźnie dotknięty skutkami pandemii. Wywołała ona wiele zmian w skali mikro i makro, które przejawiały się m.in. wstrzymaniem rozpoczęcia niektórych budów, spowolnieniem dynamiki procesów negocjacyjnych z potencjalnymi najemcami, a także wprowadzeniem rygorystycznych procedur sanitarnych w biurowcach. Pomimo niesprzyjających warunków, grono najemców .KTW I powiększa się, co potwierdza, że obiekty o najwyższym standardzie i oferujące nowoczesne rozwiązania, nadal przyciągają swoim potencjałem. W listopadzie dołączył do nas Infobip, a zwieńczeniem tego roku jest umowa podpisana z firmą Ekoenergetyka-Polska. Te pozytywne zdarzenia dają nam satysfakcję i utwierdzają w przekonaniu, że jako inwestor o długoterminowym horyzoncie jesteśmy w stanie zmierzyć się z największymi wyzwaniami – mówi Kamil Krępa, dyrektor ds. komercjalizacji w TDJ Estate.

Lider elektromobilności w .KTW I

Ekoenergetyka-Polska to lider dziedzinie elektromobilności. Działająca od ponad dekady firma wyznacza kierunki zielonej rewolucji w transporcie. Zajmuje się projektowaniem i produkcją stacji ładowania wysokiej mocy, przeznaczonych dla samochodów osobowych, dostawczych, autobusów i ciężarówek. Produkty i usługi firmy są obecne w 16 krajach, a tworzona przez nią nowoczesna infrastruktura ładowania zasila pojazdy elektryczne m.in. w Niemczech, Szwecji, Francji, Danii i Singapurze. W zeszłym tygodniu zielonogórska firma rozpoczęła współpracę z Indonezją.

Ekoenergetyka-Polska jest jedną z pierwszych, a zarazem wiodącą spółką grupy Ekoenergetyka, w skład której wchodzą spółki prowadzące działalność w obszarze elektromobilności, fotowoltaiki oraz transportu, m.in. Ekoen – spółka wprowadzająca na rynek innowacyjne, wielostanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych, tzw. huby ładowania, oraz jedyna w Europie w pełni zelektryfikowana korporacja taksówkarska Evity.

W związku z dynamicznym rozwojem Ekoenergetyka w .KTW I wynajęła powierzchnię ok. 380 mkw. na poziomie +8. Działalność operacyjną w nowym biurze rozpocznie w maju 2021 roku. Eksperci i pracownicy firmy będą tu świadczyć usługi prawne i handlowe.

Sektor IT oraz usługi – nowi najemcy biurowca

W 2020 roku wolumen powierzchni .KTW I objętej nowymi umowami wyniósł łącznie ok. 4,7 tys. mkw. w tym wynajęto wszystkie powierzchnie handlowo-usługowe w budynku. Wśród najemców dominowały firmy z sektora IT, co wpisuje się w trendy obserwowane na katowickim rynku biurowym.