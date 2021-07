Do końca roku Warszawa wzbogaci się o sześć nowych biurowców

Przedłuża się proces komercjalizacji nowych projektów biurowych w stolicy. Jeszcze do końca roku w Warszawie pojawi się 6 nowych projektów biurowych, które są wynajęte w niecałych 2/3. Co jeszcze czeka rynek biurowy w stolicy?

W pierwszym półroczu 2021 roku w Warszawie przybyło ponad 226 tys. mkw. przestrzeni biurowej, a wynajęto 250 tys. mkw. - wynika z najnowszego raportu CBRE.

W sumie powierzchnia biurowa w stolicy wynosi już 6,1 mln mkw. i jest jej o 7 proc. więcej niż rok temu.

W budowie znajduje się 373 tys. mkw. nowej przestrzeni do pracy.

Jeszcze przed końcem roku do użytku oddanych zostanie sześć biurowców, które są już wynajęte w 65 proc.

Eksperci CBRE wskazują, że na rynku widać powolny powrót do trendów sprzed pandemii, przebija się jednak ostrożność najemców.

- Zmiany, które pojawiły się na rynku biurowym w wyniku pandemii z pewnością będą miały długotrwały wpływ na firmy i styl pracy. W pierwszym półroczu 2021 roku w Warszawie wynajęło się o jedną czwartą mniej biur niż rok wcześniej, a zdecydowana większość z tego to albo przenosiny z innych budynków, albo renegocjacje aktualnych umów. Widzimy, że proces komercjalizacji nowych budynków się wydłuża, co jest efektem redefiniowania powierzchni do pracy i jej znaczenia dla całej organizacji. Instytucje w sposób przemyślany poszukują miejsc, które jak najlepiej wpiszą się w nowe potrzeby. Choć nie obserwujemy jeszcze powrotów do biur na dużą skalę, to nie ulega wątpliwości, że wkrótce zaczną się one zapełniać. Firmy dostrzegają wagę biura jako miejsca współpracy, budowania relacji i ważnego elementu wizerunku, który pomaga zatrzymywać i przyciągać najlepsze talenty - mówi Łukasz Kałędkiewicz, szef sektora biurowego w CBRE.

Powierzchnia biurowa w stolicy w pierwszej połowie 2021 roku zwiększyła się o 226 tys. mkw., na które składało się m.in. oddanie do użytku Warsaw Unit dewelopera Ghelamco i EQ2 Grupy Waryński. Kolejne 273 tys. mkw., z czego 80 proc. powstaje w centrum Warszawy, ma zostać ukończone do końca 2022 roku. Niecała jedna trzecia z tych inwestycji ma już swoich najemców. Natomiast jeszcze w 2021 roku do użytku oddanych zostanie sześć budynków, o łącznej powierzchni 115 tys. mkw., i te są już objęte umowami najmu w 65 proc.

