Mixed-use i długo, długo nic – do takich wniosków doszli prelegenci sesji „Wielofunkcyjność jest absolutną przyszłością nieruchomości” podczas Property Forum 2023 debatując nad perspektywami nieruchomości multifunkcyjnych w Polsce.

Na rynku nieruchomości nie ma już łatwych projektów deweloperskich. Przyszłością są inwestycje mixed-use.

W Polsce zrealizowano już ponad 40 projektów wielofunkcyjnych a deweloperzy wciąż planują kolejne inwestycje tego typu.

Zdaniem ekspertów inwestycje mixed-use pozwalają na owocne wykorzystanie działek, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych i wymogów ekologicznych.

Rynek nieruchomości w naszym kraju nasycił się monokulturową zabudową, która aktualnie przechodzi do lamusa. Przykładem jest warszawski Mordor.

W ostatnich kilku latach wyraźnie rysuje się przyspieszone tempo wzrostu rynku mixed-use w Polsce. Obecnie w naszym kraju zrealizowanych zostało ponad 40 projektów wielofunkcyjnych.Sukcesywnie ogłaszane są kolejne projekty. Czy w związku z tym kiedykolwiek pojawi się nasycenie tego rodzaju realizacjami?

Wygląda na to, że wręcz przeciwnie. Według prelegentów sesji „Wielofunkcyjność jest absolutną przyszłością nieruchomości” projektów mixed-use będzie więcej.

Obecnie wyczerpuje się formuła budynków budowanych 10, 15 lat temu. To do nich będzie się wkradać multifunkcja w następnych latach – twierdzi Krzysztof Sakierski, dyrektor działu doradztwa strategicznego w Savills.

Krzysztof Sakierski, dyrektor działu doradztwa strategicznego w Savills

Dodaje, że w dużych ośrodkach miejskich nie mamy już w zasadzie pustych terenów bez historii do zagospodarowania. - Istnieją niemal już tylko i wyłącznie grunty z przeszłością. To nie zawsze musi być wyburzenie, to może być nadbudowa, rozbudowa czy adaptacja – podkreśla Sakierski.

W podobnym tonie wypowiada się Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury w Sud Architekt Polska.

Jocelyn Fillard, dyrektor ds. architektury w Sud Architekt Polska

Mixed-use pozwala na owocne wykorzystanie działek, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych i wymogów ekologicznych. Duże miasta chcą jak najlepiej wykorzystać istniejące grunty. To dopiero początek mixed-use w Polsce – twierdzi architekt.

Dodatkowo każda inwestycja mixed-use bazuje na indywidualnym modelu. - Z tego też powodu nie nastąpi nasycenie rynku. Formuła multifunkcji będzie ewoluować – przekonuje Anna Celichowska, dyrektor ds. komercjalizacji w Virako.

Rynek się nasycił, ale monokulturą, która aktualnie przechodzi do lamusa. Przykładem jest warszawski Mordor, który stał się w pewnym momencie nieatrakcyjny, stąd musiał się zacząć dynamicznie zmieniać - przekonuje Kinga Nowakowska, COO w Grupie Capital Park.

Kinga Nowakowska, COO w Grupie Capital Park.

Dodaje, że powinniśmy tak projektować nasze przestrzenie, aby były one zamienialne. - Puste biurowce na Służewcu są analizowane pod kątem zmian na PRS-y. Dziś jest to szokujące, ale zaraz nie będzie. Trzeba być przygotowanym na wszystko, nie jesteśmy w stanie przewidzieć co pojawi się w przyszłości - Mixed-use wynika z naszych potrzeb i stylu życia: do pracy chcemy jechać na rowerze, a na zakupy w klapkach. Od tego się nie ucieknie – dodaje.

Nieco inne spojrzenie przedstawia Michał Kręcisz, dyrektor Biura Obrotu Nieruchomościami w PKP SA. - Z perspektywy PKP ta formuła na pewno kiedyś się skończy, jednak nie nastąpi to szybko. Jeśli będzie pobyt, pojawi się i podaż. Pytanie jak długo tego typu popyt będzie trwał. Obecnie większość regulacji przestrzennych kładzie nacisk na tego typu projekty – mówi ekspert.

Michał Kręcisz, dyrektor Biura Obrotu Nieruchomościami w PKP SA.

Mixed-use pudełkiem czekoladek

Podczas panelu eksperci mieli szansę opowiedzieć o swoich doświadczeniach przy prowadzeniu konkretnych projektów mixed-use.

- Funkcje Fabryki Norblina zmieniały się na przestrzeni 13 lat. Najpierw miała być mieszkaniówka, potem biura z handlem, gdzie w międzyczasie ów handel umarł. W końcu stanęło na rozrywce. Cały cymes polega na tym, żeby planować funkcje na bieżąco. Patrząc na tempo zmian świata i trendów, powinniśmy projektować maksymalnie elastyczne inwestycje, których funkcje będą się zmieniać i uzupełniać na przestrzeni lat – zaznacza Kinga Nowakowska. - Fabrykę Norblina odwiedza miesięcznie 2 mln 200 tys. ludzi. Te liczby mówią same za siebie. Oczywiście mamy wyzwania. Są one związane z łapaniem balansu między funkcjami, tj. rozrywką a biurami. Teraz wkracza do nas Answear.com z pierwszym w Polsce sklepem stacjonarnym. Także pojawi się u nas nowe oblicze handlu, czego nie możemy się już doczekać – dodaje Nowakowska.

Anna Celichowska, dyrektor ds. komercjalizacji w Virako

Virako z kolei ma na swoim koncie inwestycję Monopolis w Łodzi, która to w 2020 r. na targach MIPIM ogłoszono najlepszym projektem wielofunkcyjnym na świecie. - Zostaliśmy nagrodzeni za autentyczność i niepowtarzalność. To jest przewaga historycznej tkanki nad projektami powstającymi na „surowym gruncie” – mówi Anna Celichowska i dodaje, że w czasach, które nie są łatwe, Monopolis funkcjonuje bardzo dobrze. - Postawiliśmy na biura z komponentem rozrywki i kultury. Wszystkie te funkcje są skonstruowane pod komercję, również teatr. Nie dotujemy żadnej z tych funkcji. To jeden z kluczy do sukcesu – zaznacza ekspertka.

- Dworce kolejowe doskonale wpisują się w tematykę mixed-use. PKP SA zarządza większością dworców kolejowych w Polsce, w tym 16 dworcami w kategorii premium. Oprócz funkcji obsługi pasażerów, dworce oferują również dodatkowe funkcje tj. punkty sprzedażowe, biblioteki, przedszkole, kluby seniora czy nawet… szkoły baletowe. Bardzo ważna jest rozmowa z lokalnymi władzami i mieszkańcami, aby dostosować ofertę obiektu do ich potrzeb - mówi Michał Kręcisz.

Tyle funkcji w małym mieście

Czasy pandemii pokazały dwie kwestie: że pracować można w zasadzie wszędzie, a dostęp do natury i piesze spacery są niezwykle istotne. Część pracowników wróciła do swoich rodzinnych miast. A te nierzadko obfitują w poprzemysłowy zasób infrastrukturalny, który w większych ośrodkach z sukcesem zostaje wykorzystywany pod projekty mixed-use. Czy w związku z tym mniejsze miasta mają szansę mieć swoją Manufakturę?

Według ekspertów istnieje szansa, że taka sytuacja niebawem się wydarzy. - Małe miasta mogą dostarczyć bardzo unikalną ofertę na rynku dzięki dostępowi do terenów przyrodniczych. Jest to aspekt, który zaczyna wzbudzać ciekawość – zaznacza Krzysztof Sakierski i popiera go Michał Kręcisz. - Projekty mixed-use mają w naszym kraju ogromny potencjał, zarówno w dużych, średnich jak i małych miastach. Najważniejsza jest banalna kwestia: rozpoznanie potrzeb mieszkańców i najemców. Lokalne władze są niezwykle istotne w tej kwestii – zaznacza Michał Kręcisz i podkreśla, że nie możemy zapomnieć o transporcie i infrastrukturze. - Z tym wiąże się kwestia zintegrowanych centrów przesiadkowych. Odgrywają one znaczącą rolę jeśli chodzi o ideę miasta 15-minutowego – dodaje ekspert.

- Od strony koncepcyjnej i technicznej wkroczenie projektów mixed-use do małych miast jest możliwe. Jednak aktywność inwestorów na mniejszych rynkach nie jest już tak oczywista. Na koniec dnia projekty muszą być po prostu rentowne – mówi Celichowska.

Po pierwsze: konsultuj

Kiedyś konsultacje społeczne kojarzyły się z kontrowersyjnymi tematami. Dziś rozmowy z lokalną społecznością stają się powoli standardem w większości inwestycji. W przypadku projektów mixed-use w zasadzie nie można pominąć tego aspektu, wręcz warto z niego skorzystać.

Konsultacje społeczne są niezbędne, zwłaszcza przy dużych projektach mixed-use. Im bardziej projekt spełni oczekiwania społeczne, tym chętniej ci sami ludzie będą go odwiedzać – mówi Kinga Nowakowska.

W podobnym tonie wypowiada się Krzysztof Sakierski. - Często inwestorzy pomagają wyartykułować społeczności lokalnej to, czego oczekują od danego miejsca. Musimy się jeszcze wiele nauczyć, zwłaszcza jeśli chodzi o zrozumienie tego, co dana inwestycja może zaoferować lokalnej ludności w kwestii socjoekonomicznej – zaznacza ekspert.

