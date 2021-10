Do Warszawy wchodzi nowa, australijska sieć siłowni. To F45

Należący do Globalworth wieżowiec Warsaw Trade Tower poszerza swoją ofertę o siłownię F45 - to sieć ponad 1500 punktów w 63 krajach. Nowy klub powstanie na parterze budynku, a jego otwarcie planowane jest na początku 2022 roku.

Warsaw Trade Tower wprowadza kolejne udogodnienia dla najemców.

Z początkiem roku ruszy siłownia sieci F45, specjalizująca się w intensywnych treningach funkcjonalnych. Koncept F45 działa od 2013 roku i powstał w Australii.

W budynku funkcjonuje już m.in. przedszkole Kids&Co, piekarnia Gorąco Polecam Nowakowski, kiosk Inmedio, butik Via Duomo oraz nowa kawiarnia Cups&Mugs.

- Staramy się, aby Warsaw Trade Tower był jak najlepszym miejscem do pracy. Oprócz wielomilionowych inwestycji podnoszących techniczny standard budynku, dbamy również o jego atrakcyjną ofertę i dodatkowe funkcjonalności. Podpisanie umowy z F45 to jeden z takich kroków, dzięki któremu pracownicy biurowca będą mieć dostęp do nowoczesnego klubu fitness bazującego na innowacyjnych metodach treningu. Takie udogodnienia sprawiają, że jeszcze chętniej wracamy do biurowców - mówi Weronika Maria Kuna, leasing manager w Globalworth Poland

- F45 to globalna sieć klubów fitness specjalizująca się w innowacyjnych, intensywnych treningach funkcjonalnych, które są nastawione na wyniki. Treningi F45 angażują wszystkie grupy mięśni w celu wzmocnienia całego ciała i poprawy swojego samopoczucia. Druga siłownia tej sieci w Warszawie otworzy się na parterze Warsaw Trade Tower na początku 2022 roku i będzie dostępna zarówno dla pracowników biurowca, jak i gości z zewnątrz. Wierzymy, że tak bogate zaplecze i wachlarz udogodnień uczyni pracę w Warsaw Trade Tower jeszcze bardziej komfortową, a naszym najemcom pomoże w szybszym powrocie pracowników do biur. W budynku funkcjonuje już m.in. przedszkole Kids&Co, piekarnia Gorąco Polecam Nowakowski, kiosk Inmedio, butik Via Duomo oraz nowa kawiarnia Cups&Mugs, a niebawem gości przywita też restauracja należąca do sieci Nutri Mind. Od niedawna pracownicy mają do swojego użytku Paczkomaty InPost. W najbliższym czasie otworzymy również nowoczesną przestrzeń dla rowerzystów z szatniami i prysznicami z wydzielonymi strefami dla kobiet i mężczyzn - zapewnia Robert Napieralski, asset manager w Globalworth Poland

