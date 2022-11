Millenialsi mają specyficzne wymagania dotyczące organizacji imprez firmowych. Prawie połowa pokolenie Y zwraca uwagę na formę zaproszenia na imprezę firmową.

Aż 40 proc. Millenialsów, czyli osób urodzonych między 1981 a 1996 rokiem, jest zdania, że nieestetyczne zaproszenie na imprezę firmową zniechęca ich do udziału w niej.

Co trzeci z nich uważa, że udział w wydarzeniu to wyraz lojalności wobec marki czy firmy, w której pracuje.

73 proc. z nich przyznaje, że chętnie bierze udział w wydarzeniach, gdzie podany jest motyw przewodni.

Każda grupa wiekowa czy zawodowa ma swoje wymagania dotyczące organizacji imprezy firmowej. Inaczej powinny wyglądać eventy dla osób starszych, jeszcze inne wymagania mają Millenialsi i czego innego oczekują poszczególne grupy zawodowe. Jak zatem zorganizować wydarzenie firmowe, które zaspokoi potrzeby pracowników? Jeden z liderów w kategorii organizacji imprez firmowych w górach – Dwór Korona Karkonoszy, dzieli się własnymi spostrzeżeniami. Te mogą być pomocne dla wszystkich osób, które planują zorganizować spersonalizowane imprezy na najwyższym poziomie.

Millenialsi mają specyficzne wymagania dotyczące organizacji imprez firmowych. Pierwszym elementem, na który zwracają uwagę jest… zaproszenie. To ono powinno zachęcić do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Obecnie mamy wiele kanałów, którymi możemy zaprosić naszych pracowników na wydarzenie firmowe. Chętnie wykorzystywany jest mail. Zaproszenie przybiera wówczas formę gifów, czyli ruchomych elementów. Wszystko po to, by przyciągnąć uwagę odbiorcy. Ponadto istotny jest komplet informacji. Napiszmy zatem, gdzie odbywa się impreza, jaki to jest hotel, jakie posiada atrakcje, a także na jakie aktywności mogą liczyć uczestnicy wydarzenia. W zabieganym świecie część osób wybiera grono rodzinne kosztem imprez. Tylko dobre i precyzyjne zaproszenie pomoże w uzyskaniu odpowiedniej frekwencji – mówi Joanna Hoc-Kopiej, ekspert z Dworu Korona Karkonoszy.

Jakie jeszcze elementy są istotne dla Millenialsów? Aż 73 proc. z nich przyznaje, że chętnie bierze udział w wydarzeniach, gdzie podany jest motyw przewodni, a także zaproszeni są goście specjalni. Pracownicy chcą także wiedzieć do jakiego hotelu jadą i gdzie on się znajduje – czy dane otoczenie daje możliwości do uprawiania sportu, a także jaka jest infrastruktura obiektu. Ponadto połowa pracowników liczy na to, że podczas wyjazdu firmowego będzie miała okazję do poznania nowych osób, a także nawiązania odpowiednich kontaktów służbowych. 53 proc. Millenialsów przyznaje, że ważne jest dla nich jedzenie – czyli jakie dania będą serwowane podczas wyjazdu.

Część Millenialsów urodziła się w czasach, gdy Internet był na porządku dziennym. Zdigitalizowane społeczeństwo nie wyobraża sobie wyjazdu bez… dostępu do WiFi.

Często organizując eventy zapominamy do kogo mówimy i komu są one dedykowane. Pamiętajmy więc o zapewnieniu naszym pracownikom podstawowych narzędzi, jakimi jest WiFi. Ponadto warto rozważyć opcję organizacji eventu w formie hybrydowej. I w takiej sytuacji WiFi jest niezbędne. Millenialsi są uznawani za grupę osób dość niecierpliwych. Lubią żyć tu i teraz, a także mieć wszystko na wyciągnięcie ręki. Event dla nich musi być naprawdę dobrze zorganizowany i przebiegać zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem - zauważa ekspertka z Dworu Korona Karkonoszy.

Millenialsi kochają technologię. Należy zadbać zatem o to, by wydarzenie było interaktywne. W tym celu wybrane firmy tworzą nawet dedykowane imprezom firmowym aplikacje, w których uczestnicy mogą wymieniać się informacjami i brać udział w konkursach online. Taka firma promocji eventu buduje atmosferę oczekiwania.

A jakie elementy wpływają na to, że event jest zapamiętany przez Millenialsów? Co piąty z nich zapamiętuje wydarzenie dzięki gadżetom, jakie otrzymał. 14 proc. zaś uważa, że event jest udany, jeśli firma zapewniła dodatkowe atrakcje. Te dane pokazują, czego oczekują pracownicy. Warto postawić na upominki dla nich, a także nietypowe aktywności.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl