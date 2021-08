Dobre praktyki ESG potrzebują lidera

Raportowanie ESG, nazywane też raportowaniem niefinansowym lub zrównoważonego rozwoju, jest narzędziem komunikacji spółki z otoczeniem, na które branża deweloperska będzie musiała zwrócić uwagę. Obecnie na terenie UE jest obowiązkowe dla jednostek interesu publicznego, np. banków czy spółek notowanych na GPW, które zatrudniają więcej niż 500 osób oraz spełniających jedno z dwóch kryteriów finansowych. Od 2023 r. obowiązek ten dotyczyć będzie dużych spółek, zatrudniających 250 osób oraz – poza mikroprzedsiębiorstwami – wszystkich notowanych na GPW.

Standardy ESG cenną wskazówką dla inwestorów



– Nad pierwszym raportem ESG na polskim rynku zaczęliśmy pracować w latach 2009/2010. W tym czasie współpracowaliśmy ze spółkami, które nie podlegają obowiązkowi. Decydowały się one na przygotowanie takiego raportu, by monitorować wyniki i podejmować decyzje, na potrzeby klientów i inwestorów, dla budowy relacji z interesariuszami, kapitału społecznego i zaufania do spółki oraz przejrzystej komunikacji z otoczeniem – opowiada Liliana Anam, CEO CSRinfo.

ESG wpływa na warunki finansowania

W kontekście branży nieruchomości warto zwrócić uwagę na regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania skierowane do instytucji finansujących, np. banków czy funduszy inwestycyjnych.

– Zrównoważone finansowanie zakłada, że podmioty będą podejmowały decyzje w oparciu o kryteria ESG oraz sprawozdawały swoje podejście w tym zakresie. A to oznacza, że mogą prosić spółki o informacje ESG, niezależnie od tego, czy wymieniony wyżej obowiązek ich dotyczy. Z punktu widzenia branży deweloperskiej zmiany w warunkach funkcjonowania instytucji finansujących, będą wpływały z czasem na warunki finansowania – wyjaśnia Liliana Anam.

Plany, cele, ryzyko: rośnie katalog informacji ESG

Raporty ESG, razem z raportami finansowymi pozwalają na ocenę działalności spółki i podjęcie odpowiednich decyzji. Zawierają dane środowiskowe (E-environment), społeczne (S-social) oraz ładu korporacyjnego (G-governance).

