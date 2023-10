Przez gorszy nastrój biznes traci aż 36 dni pracy jednego pracownika w roku - donoszą najnowsze raporty. Jak podnieść dobrostan w miejscy pracy?

Wciąż doświadczamy wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym po społecznych, ekonomicznych i politycznych turbulencjach ostatnich lat. Wpływa to na zmniejszenie kreatywności i efektywności w pracy. Nasila też napięcia i stres, prowadząc nierzadko do konfliktów w zespołach, a nawet wypalenia. Jak pokazują badania Hays Poland, pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w wyniku pandemii doświadczył co trzeci pracownik.

Przez gorszy nastrój biznes traci aż 36 dni pracy jednego pracownika w roku, przekonują autorzy raportu Wellbeing mentalny pracowników w Polsce z 2021 roku. Kluczowe jest nie tylko wspieranie w leczeniu, ale także inwestowanie we wsparcie dobrego samopoczucia pracowników. Dlatego zamiast na wielkiej rezygnacji, jak określają ją socjologowie, chcemy skupić się na wielkiej refleksji, czyli dostarczaniu naszym przestrzeniom biurowym wartości i celu, angażowaniu pracowników i budowaniu między nimi relacji.

Jednym z głównych trendów dotyczących przyszłości pracy, wymienionych w raporcie firmy Gartner jest uzdrawianie pracowników, które będzie prowadzić do większego zaangażowania i efektywności. Jak podkreśla Caitlin Duffy, dyrektor ds. badań w dziale HR firmy Gartner, warto w działaniach organizacyjnych skupić się na trzech założeniach:

pracownicy to ludzie, a nie tylko pracownicy;

praca jest podzbiorem życia, nie jest od niego oddzielona;

wartość wynika z uczuć, a nie tylko z cech.

Co to oznacza w praktyce?

Jedną z polskich firm, która przywiązuje dużą uwagę do dobrostanu pracowników, jest marka parasolowa Form Offices, która ma pod swoimi skrzydłami cztery lokalizacje: krakowskie Tertium, Wadowicka 3 i DOT by Form oraz wrocławskie Cu Office.

Przywiązujemy wagę do dobrego samopoczucia użytkowników naszych budynków. Form Offices to nie tylko certyfikowane biurowce, ale działanie na rzecz dobrostanu najemców i ich pracowników. Tereny zielone i infrastruktura w naszych budynkach zainspirowały nas do wystartowania z Active Clubem, czyli regularnymi treningami biegowymi i rowerowymi dla społeczności Form Offices. Wspieranie aktywności fizycznej, częstowanie zdrowymi przekąskami czy organizowanie różnych wydarzeń np. bike days wpływa na integrację pracowników w naturalny i intuicyjny sposób. To dla nas największy motywator do inicjowania jeszcze większej liczby angażujących eventów w obszarze ESG i wellbeing - mówi Agata Połeć, Asset Manager Form Offices.

Radykalna wrażliwość

Według przeprowadzonego przez założycieli aplikacji Mindy badania, istotną rolę odgrywa dziś wspieranie kondycji mentalnej zespołów w biurach, tym bardziej, że aż 85 proc. ankietowanych twierdzi, że pracownicy boją się zgłosić swojemu szefowi potrzebę wsparcia w leczeniu dobrostanu mentalnego. Niewiele mniej, bo 81 proc. twierdzi, że mają także obawy, by poprosić o wsparcie w obszarze profilaktyki. Jak wskazują autorzy raportu, możliwość zwrócenia się o pomoc czy otrzymanie regeneracyjnego dnia mogłoby zminimalizować czas przebywania przez zespół na zwolnieniach lekarskich. Należy więc wykorzystywać wrażliwość jako krok ku stworzeniu kultury dobrostanu, obejmującego wszystkich pracowników.

Jedną z polskich firm, która przywiązuje dużą uwagę do dobrostanu pracowników, jest marka parasolowa Form Offices, która ma pod swoimi skrzydłami cztery lokalizacje: krakowskie Tertium, Wadowicka 3 i DOT by Form oraz wrocławskie Cu Office, fot. FUTU

Pandemia i związana z nią niestabilność gospodarcza i polityczna zmusiły właściwie wszystkich do przeanalizowania swoich wyborów dotyczących pracy, spędzania czasu wolnego i kapitału społecznego. To powód, dla którego pracownicy dążą do nadania większej wartości swojej pracy.

Z raportu firmy Gartner wynika, że składa się na to pięć elementów:

budowanie silniejszych więzi w miejscu pracy;

elastyczne podejście do tego, gdzie i kiedy praca jest wykonywana;

rozwój osobisty dotyczący nie tylko zadań w pracy, ale i pasji;

holistyczne podejście do dobrego samopoczucia - nie tylko inicjować, ale angażować i motywować;

poczucie celu - angażowanie w życie organizacji, podejmowanie działań, a nie tylko deklarowanie.

- W Form Office koncentrujemy się zarówno na zdrowiu indywidualnym pracowników, jak i zbiorowym dobrym samopoczuciu, płynącym z budynków i architektury krajobrazu. Wierzymy w rozwój, siłę społeczności, elastyczne podejście do pracy i działania, które mają na celu dobro człowieka. Dbamy o to, aby te wartości nie zdobiły tylko ścian naszych biurowców, ale żyły w przestrzeni i wśród naszych najemców - mówi Agata Połeć.

W roku 2023 r. marka wdrożyła trzy inicjatywy, które mają oddziaływać na dobre samopoczucie ludzi:

proaktywny odpoczynek, aby pomóc pracownikom utrzymać ich odporność emocjonalną i efektywność;

zdrowe poczęstunki i napoje, aby podkreślać holistyczne podejście do dobrego samopoczucia;

aktywację pracowników w poświęcanie czasu na budowanie dobrego samopoczucia za pomocą edukacji i komunikacji w mediach społecznościowych.

