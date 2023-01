CitySpace, operator elastycznych przestrzeni biurowych, wykorzystując rosnące zainteresowanie powierzchniami typu flex, skupił się na umacnianiu swojej wiodącej pozycji w tym segmencie.

CitySpace miało dobry 2022 rok.

Otwarcie dwunastej lokalizacji, ekspansja w Warszawie, decyzja o wejściu na nowy rynek regionalny.

Także podnoszenie standardu obsługi klientów oraz dostosowanie biur w całej sieci do standardu wspierającego ESG.

To główne działania, wokół, których koncentrowała się aktywność CitySpace.

CitySpace to obecnie 12 lokalizacji o łącznej powierzchni 25 tys. mkw., który działa aktywnie w 5 miastach w Polsce: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku.

We wrześniu 2022 roku sieć wzbogaciła się o CitySpace MidPoint we Wrocławiu. Flagowa lokalizacja oferuje blisko 400 stanowisk pracy. Owoc wieloletnich doświadczeń projektowych operatora to wielofunkcyjna przestrzeń, w której domowy charakter przenika się z nowoczesnymi dodatkami, w tym metalowymi lustrami autorstwa lokalnego artysty Oskara Zięty. Przestronna, zachęcająca do korzystania przestrzeń wspólna, wygodne i zróżnicowane sale konferencyjne, miejsca przystosowane do pracy freelancerów, jak i większych firm - to główne atuty biura, które atmosferą, jakością wnętrz i komfortem pracy skutecznie zachęcają do pracy w biurze. CitySpace MidPoint wzbudził ogromne zainteresowanie klientów i już 3 miesiące po uruchomieniu centrum osiągnął ponad 80 proc. obłożenia.

CitySpace MidPoint Wrocław.

Wrocław to nasza kluczowa lokalizacja. Łączna powierzchnia naszych biur we Wrocławiu to ponad 10 tys. mkw., z czego wynajętych jest 82 proc. Marka CitySpace jest niekwestionowanym liderem w regionie i chętnie wybieraną lokalizacją przez klientów. Na rynkach regionalnych szczególną uwagę klientów przyciąga także katowickie centrum Face2Face, które na koniec 2022 roku osiągnęło 85proc. poziom najmu. Nie zapominamy również o potrzebach stołecznych firm. Kolejne 1000 mkw. w CitySpace Plac Unii to efekt niesłabnącego zainteresowania ofertą CitySpace w Warszawie – podkreśla Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

Wśród nowości wdrożonych w 2022 roku to właśnie Wrocław wybija się na tle innych miast w portfolio firmy. To tutaj CitySpace z powodzeniem wdraża usługę „office management” u kolejnych kontrahentów.

Usługa office management to oferta wychodząca poza granice naszych lokalizacji. Obejmuje ona outsourcing administrowania biurem, obsługę recepcji, korespondencji i zamówień firmy oraz czerpanie korzyści ze skali działalności CitySpace. Ciężar i odpowiedzialność za prowadzenie biura klienta oddany jest w ręce naszych specjalistów - komentuje Lisa Zettlin.

W minionym roku, CitySpace postanowił zbadać poziom satysfakcji klientów korzystających z centrów w całej Polsce. W Badaniu Satysfakcji Klientów przeprowadzonym przez Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat wzięło udział 226 klientów.

Zespół center managerów i dział client service to nasz wyróżnik. W 2022 roku powiększyliśmy nasz zespół o 20 osób. Jak dowodzi ubiegłoroczne badanie to właśnie opieka naszych specjalistów, zaufani, wieloletni dostawcy i poziom obsługi sprawia, że klienci zostają z nami dłużej i chętniej polecają nasze usługi – podkreśla Lisa Zettlin.

Występujący w nazwie branży serwis (ang. service), a oznaczający obsługę to kluczowa kompetencja biur, takich jak CitySpace. Firmy, czyli zarówno osoby decyzyjne, jak i pracownicy zostali poproszeni o ocenę takich kategorii obsług oferowanych przez CitySpace, jak usługi administracyjno-recepcyjne, całodobowy dostęp do serwisu technicznego, wsparcie specjalistów IT, współpracę z działem sales (doradztwo w zakresie workplace). Według badania, klienci są wysoce zadowoleni z opieki jaką oferuje CitySpace. Poziom obsługi w 10-stopniowej skali osiągnął satysfakcjonujący wynik 8,5.

Nie spoczywamy na laurach. Badanie potwierdziło, że uwaga którą przykładamy do budowania zespołów client service przenosi się na satysfakcję naszych klientów. Lokujemy nasze centra w kluczowych lokalizacjach w Polsce. Angażujemy najlepszych ekspertów od workplace. Jednak przestrzeń biur serwisowanych to przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień wspierają firmy w ich codziennym funkcjonowaniu. Nasi klienci ufają, że oddając nam zarządzanie biurem mogą skupić się na esencji swojego biznesu. Zespół client service podejmując codzienne wyzwania buduje siłę naszej marki – komentuje Krzysztof Szargawiński, Regional Director South Poland w CitySpace.

Hasła 2022 roku w branży nieruchomości to ESG, elastyczność i rosnące w wyniku inflacji koszty. CitySpace skupił się na dostosowaniu do nowej, stojącej w obliczu kryzysu ekonomicznego sytuacji.

Wyzwania przed jakimi stoi biznes są również naszymi wyzwaniami. Modyfikujemy ofertę, wyznaczamy sobie nowe cele i dostosowujemy nasze usługi do potrzeb klientów. Jestem przekonana, że biura serwisowane są świetną alternatywą dla firm szukających elastyczności, stabilnego miejsca do pracy. Wiele dyskusji w biznesie toczy się wokół zmieniających się kosztów prowadzenia biura, ale równie ważny wątek to ESG. Coraz częściej to zielone rozwiązania są kluczowym motywatorem decydującym o wyborze naszego centrum. A dzięki lokalizacji w biurowcach klasy A, których deweloperzy na względzie mają zrównoważone budownictwo, jakość i ekologia jest naszym standardem – podkreśla Lisa Zettlin.

Centra CitySpace ulokowane są w biurowcach najwyższej klasy, które posiadają certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good. 75 proc. lokalizacji CitySpace korzysta z najwyżej ocenianych, ekologicznych biurowców od Echo Investment, jako członek grupy kapitałowej największego dewelopera w Polsce. Dysponując siecią biur, oferujących elastyczną przestrzeń CitySpace ma zdecydowaną przewagę nad konkurencją, dając firmom możliwość udostępnienia pojedynczych stanowisk pracy, małych gabinetów, przestrzeni do pracy kreatywnej dla rozproszonych zespołów projektowych. W całym kraju CitySpace oferuje ponad 3500 stanowisk pracy, a dzięki dostępowi do aplikacji mobilnej pracownicy będący w sieci CitySpace mogą korzystać z każdego centrum bez ograniczeń.

Nasz cel na 2023 rok to jeszcze bardziej uelastycznić ofertę CitySpace dzięki aplikacji mobilnej i CitySpace Club. Chcemy wznieść hasło flex-space na jeszcze wyższy poziom – zapowiada Lisa Zettlin.

Sieć CitySpace rozszerzy się o kolejny rynek regionalny. Trzynaste centrum operator uruchomi w Łodzi – stolicy kreatywności. Po raz pierwszy CitySpace zajmie niezależny budynek biurowy. CitySpace Fuzja powstaje na terenie dawnych zakładów włókienniczych należących do imperium Karola Scheiblera. Biura serwisowane będą stanowiły część miastotwórczej inwestycji „destinations” realizowanej przez Echo Investment w Łodzi.

CitySpace Fuzja będzie perłą w koronie. Tworzymy miejsce w jeszcze większym stopniu oddające ducha naszej marki i odpowiadające na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów. Za projekt inwestycji odpowiada wielokrotnie nagradzana pracownia MIXD. Łódź to miasto wielu kontrastów, ambitne, gotowe na więcej. Wierzymy w ten rynek, dlatego pojawimy się tutaj w wielkim stylu – zapowiada Lisa Zettlin.

Centrum zaoferuje klientom 301 stanowisk pracy i 5 sal spotkań. Otwarcie planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

