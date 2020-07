Dobry adres dla sportowców i biznesu

Kompleks Hi Piotrkowska został zaprojektowany, aby być wizytówką centrum Łodzi, która kreuje nowe, miastotwórcze funkcje. Zgodnie ze światowymi trendami obiekt elastycznie łączy świat biznesu z dostępną dla mieszkańców przestrzenią publiczną. Nowoczesne bryły płynnie wtapiają się w śródmiejską tkankę, ale jednocześnie dominują nad nią na tyle, by całkiem nieformalnie pełnić rolę miejskiego witacza, który dostojnie pozdrawia mieszkańców i turystów swoją nazwą: Hi Piotrkowska!

Inwestycję tworzą dwa budynki biurowe z przestrzenią usługową oraz hotel Hampton by Hilton Łódź City Center. Do dyspozycji użytkowników przeznaczono dwupoziomowy parking podziemny na 135 miejsc. Łączna powierzchnia części biurowo-usługowej to 34 tys. mkw. Biura o klasie A+ zostaną uzupełnione powierzchnią usługową z przeznaczeniem na hotel, fitness, kawiarnie, restauracje, aptekę oraz klinikę medyczną. Możliwości rozwijania biznesu w kompleksie Hi Piotrkowska przyciągają zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i duże marki sieciowe.

Przystań dla turystów i biznesu

Jednym z najważniejszych brandów obecnych w Hi Piotrkowska będzie Hampton by Hilton, najprężniej rozwijająca się marka hotelowa na świecie. Polacy na dobre polubili tę markę. To koncept dostępny zarówno dla gości turystycznych, jak i biznesowych.

– Lokalizacja Hi Piotrkowska jest idealna, ponieważ jedna i druga grupa podróżnych będzie mieć miasto na wyciągnięcie ręki – tłumaczy Joanna Płauszewska-Deka, General Manager Hampton by Hilton Łódź City Centre.

Hotel zaoferuje swoim gościom 149 pokoi. Ciekawostką jest fakt, że będzie pierwszym obiektem w Łodzi z łóżkami o długości 210 cm, dłuższymi niż standardowe.

– Nastawiamy się na obsługę grup sportowych. Łódź jest często areną zmagań siatkarzy i koszykarzy, dlatego wydłużyliśmy nasze łóżka, aby sprostać ich wymaganiom. Wierzę, że będą częstymi gośćmi naszego hotelu – wyjaśnia Joanna Płauszewska-Deka.

Choć marka Hampton by Hilton raczej nie słynie z rozbudowanej przestrzeni konferencyjnej, to w Łodzi będzie trochę inaczej.

– Zaplanowaliśmy trzy sale konferencyjne o łącznej powierzchni około 120 mkw. Każda może przyjmować gości osobno, ale istnieje też opcja połączenia w jedną dużą przestrzeń. Przed wejściem do sal znajdzie się foyer – idealne na zorganizowanie przerwy kawowej lub lunchu – opisuje dyrektor Płauszewska-Deka.

Kompleks Hi Piotrkowska

Wejście do hotelu z recepcją znajdzie się na drugim piętrze, ponieważ parter i pierwsze piętro zajmą lokale usługowe. W przestronnym lobby znajdą się wydzielone strefy: gathering zone, chillout zone i breakfast area. Atutem tej wspólnej przestrzeni hotelu jest widok z okien – na Aleję Mickiewicza i słynną Stajnię Jednorożców.

1

2

3

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient