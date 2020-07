Dobry adres nie zawsze oznacza łatwą realizację









Kupujemy działki w lokalizacjach, które niezależnie od koniunktury zawsze się obronią. Jednak dobry adres nie zawsze oznacza łatwą realizację. Przykładem może być stołeczny Motel One przy ul. Tamka. To ważna arteria w mieście, ale wąska i w dodatku na skarpie. Duże doświadczenie naszego generalnego wykonawcy było bardzo potrzebne, by zrealizować tak trudny projekt – tłumaczy Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate.