Dobry czas na konsolidację biur w Katowicach

- Rynek katowicki charakteryzuje się dużą aktywnością najemców, którzy mają do dyspozycji wolne powierzchnie biurowe nie tylko w pojedynczych budynkach klasy A, ale także w wielofunkcyjnych kompleksach o najwyższym standardzie. Dzięki temu firmy, które do tej pory były rozproszone w różnych lokalizacjach na terenie miasta, mają możliwość skonsolidowania prowadzonej działalności w jednym miejscu. Ponadto, stolica Śląska jest nadal atrakcyjna dla nowych firm, które przyciąga realizowanymi tu projektami inwestycyjnymi i infrastrukturalnymi. Jej zaletą jest również strategiczne położenie na przecięciu najważniejszych szlaków transportowych i bardzo dobrze rozwinięta komunikacja w całej metropolii. Dostępność wykwalifikowanych pracowników także sprawia, że miasto jest atrakcyjną lokalizacją do lokowania biznesu – mówi Elżbieta Golik, Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

W trzecim kwartale 2019 roku zakończył się gruntowny remont niewielkiego i położonego z dala od centrum Katowic projektu Porcelanowa 60 (1500 mkw.). Łącznie od początku roku nowa podaż na rynku katowickim wyniosła niecałe 10 tys. mkw. i była o 21 500 mkw. mniejsza niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 60 000 mkw. Wynik ten jest już o blisko 50% większy od rocznej średniej z ostatnich 5 lat (41 500 mkw.). Nowe umowy stanowiły ponad połowę (56%), renegocjacje 38%, a ekspansje 6%.

Największe umowy najmu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku na katowickim rynku biurowym to: renegocjacja 8 650 mkw. w A4 Business Park I przez IBM, renegocjacja 7 300 mkw. w Nowym Katowickim Centrum Biznesu przez Unilever i wynajęcie 6 400 mkw. w Face2Face Business Campus przez Perform Group.

Wskaźnik pustostanów na koniec trzeciego kwartału br. wyniósł 7,7% i zmniejszył się w stosunku do wartości sprzed roku o 3,5 p.p. Jednak w porównaniu z drugim kwartałem nieznacznie wzrósł (o 0,3 p.p.).

- Absorpcja na katowickim rynku biurowym w trzecim kwartale 2019 roku zanotowała wartość ujemną. Od początku roku ilość zajętej powierzchni powiększyła się łącznie o prawie 15 000 mkw., czyli o blisko dwukrotnie mniej niż w identycznym okresie ubiegłego roku. Ten rok zakończy się prawdopodobnie znacznie słabszym wynikiem absorpcji niż w rekordowym 2018 roku, w którym wyniosła ona 57 300 mkw. W przyszłym roku może jednak wzrosnąć z uwagi na wynikającą z podaży cykliczność rynku – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Czynsze dla katowickich biurowców wyższej klasy wahają się między 13,50-14,50 EUR/mkw./miesiąc, natomiast cena w budynkach niższej klasy wynosi 9-12 EUR/mkw./miesiąc.