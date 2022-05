Docaposte już w Polsce. W biurowcu Ogrodowa Office powstało centrum badawczo-rozwojowe

Docaposte działa w obszarze cyfrowej i mobilnej transformacji przedsiębiorstw i instytucji.

Jej założycielem jest La Poste, największa francuska firma oferująca usługi pocztowe.

Docaposte działa w 17 krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej, będąc pracodawcą blisko 6,5 tys. specjalistów technologii cyfrowych.

Nowy gracz w Łodzi zatrudnia obecnie tylko kilkunastu pracowników, lecz jeszcze do końca bieżącego roku zamierza co najmniej podwoić ich liczbę, by w 2023 r. dysponować co najmniej 40-osobowym zespołem.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Łódzki zespół Docaposte Trust & Sign będzie rozwijać m.in. projekty związane z podpisem elektronicznym, co obok obsługi sektora gamingowego jest jedną z głównych specjalności rozwijającej się francuskiej spółki.

– Szukamy przede wszystkim osób ze zdolnościami w obszarze research & development. W miarę rozwoju centrum będziemy potrzebowali też pracowników obsługi biura, księgowości i in. wspierających tych pracujących z kodem – powiedział Pascal Thibout, dyrektor Docaposte Digital Trust Services, prezes Docaposte Trust & Sign. Zapowiedział, że Polska, jako jeden z krajów z najlepszym zapleczem w obszarze badawczo-rozwojowym w Europie, stanie się punktem startowym dla ekspansji Docaposte do innych krajów Europy – Włoch, Hiszpanii, Rumunii czy Niemiec.