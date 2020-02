Dolby powiększa biuro we Wrocławiu

Dolby Poland powiększyła swoją powierzchnię biurową we wrocławskim kompleksie Business Garden o ponad 2,5 tys. mkw. W transakcji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Dolby Laboratories to międzynarodowa firma zajmująca się tworzeniem rozwiązań dla producentów sprzętu audio i video. Firma posiada 36 placówek na całym świecie, w tym jedną we Wrocławiu. Polski oddział funkcjonuje od 2012 roku.

W związku z rozwojem centrum R&D we Wrocławiu firma Dolby sukcesywnie zwiększa ilość zatrudnionych pracowników. Dlatego też niezbędne było powiększenie przestrzeni biurowej. Firma Cushman & Wakefield wspierała najemcę w negocjacjach oraz uzgodnieniach warunków zajęcia dodatkowej powierzchni.

Dolby jest firmą, która potrzebuje wykształconych i wykwalifikowanych pracowników oraz powierzchni biurowych w najwyższym standardzie. Nic więc dziwnego, że wybór padł na Wrocław i kompleks biurowy Business Garden. O tym, że była to trafna decyzja świadczy przede wszystkim fakt, iż Dolby stale poszerza swoją działalność i konsekwentnie zwiększa zespół specjalistów pracujących we wrocławskim biurze – mówi Marcin Siewierski, Dyrektor Regionalny w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

W związku z utrzymującym się wzrostowym trendem zatrudnienia w Dolby Poland, prognozujemy, że obecna powierzchnia biura zostanie w pełni wykorzystana w okolicach końca bieżącego roku. Stąd pomysł na ekspansję na kolejne piętro tego samego budynku w kompleksie Business Garden. Rozszerzenie zapewni nam przestrzeń do dalszego rozwoju, a także pozwoli zbudować kolejne laboratoria, wychodząc naprzeciw wymaganiom nowych grup biznesowych, które otwierają swoje struktury we Wrocławiu – mówi Rafał Świętczak, Real Estate and Workplace Manager w firmie Dolby Poland.

Wrocławski kompleks Business Garden składa się z dziewięciu budynków i oferuje ponad 117 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Pierwszy etap kompleksu ukończono w 2016 r. Druga faza tej inwestycji została oddana do użytku w listopadzie 2019 r. Tym samym, wrocławski rynek nieruchomości powiększył swoje biurowe zasoby o blisko 79 tys. mkw. Inwestorem i deweloperem Business Garden Wrocław jest Vastint Poland. W czerwcu 2019 r. spółka sprzedała trzy budynki pierwszego etapu inwestycji filipińskiemu inwestorowi – ISOC Group.

- Wrocław, podobnie jak Kraków, Katowice, czy Gdańsk, leży na mapie naszego zainteresowania inwestycyjnego, głównie ze względu na swój potencjał ludzki, który jest doceniany przez wymagających najemców. Międzynarodowe firmy, w tym Dolby, lokują tutaj swoje centra biznesowe, tworzą miejsca pracy i rozwijają nowe technologie. Nie bez znaczenia jest też infrastruktura miasta, która już teraz jest bardzo dobra, a perspektywy są jeszcze lepsze. Zakup Business Garden Wrocław to nasza naturalna reakcja na podaż: wysokiej jakości kompleks biurowy w świetnie skomunikowanej lokalizacji – mówi Piotr Zamkotowicz, przedstawiciel ISOC Group, partner w firmie Augusta Cracovia.

Do tej pory siedziba firmy Dolby Poland zajmowała powierzchnię 5 tys. mkw., a po ekspansji będzie to ponad 7,5 tys. mkw. Przejęcie powierzchni nastąpi w lipcu, a pracownicy zajmą nową część w grudniu tego roku.