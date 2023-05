HB Reavis podpisała umowę najmu powierzchni biurowej w wieżowcu Varso Tower z Transition Technologies MS S.A.

Nowe biuro spółki wchodzącej w skład jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce, zajmie ponad 930 mkw.

Znajdzie się na 30. piętrze wieżowca Varso Tower w centrum Warszawy.

Najemca planuje przeprowadzkę w lipcu tego roku.

Transition Technologies MS (“TTMS”) to polski, dynamicznie rozwijający się dostawca usług IT, działający na rynku globalnym. Należy do Grupy Kapitałowej TT, jednej z największych polskich organizacji w branży informatycznej. Firma TTMS ma w Polsce 9 biur oraz zależne od niej spółki w Malezji, Danii i Wielkiej Brytanii (wkrótce również w Indiach), a także przedstawicielstwo w USA. Blisko 900 specjalistów tworzy dedykowane centra obsługi, kompleksowo realizuje projekty, a także rozwija i utrzymuje systemy IT dla największych międzynarodowych korporacji takich, jak ABB, Roche czy Schneider Electric.

Biuro w Varso Tower będzie naszym „centrum dowodzenia”, jak również miejscem spotkań z partnerami biznesowymi i koordynatorami naszych oddziałów w kraju i za granicą. Decyzja o zmianie głównej siedziby jest naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju oraz ambicji stania się dużym graczem na globalnym rynku usług IT. Podjęliśmy decyzję o staniu się spółką zeroemisyjną do 2025 roku, a biuro – w budynku z certyfikatami BREEAM oraz WELL, odpowiednio na poziomie Outstanding oraz Gold – pomoże nam w realizacji tych celów. Przyjazna dla pracowników przestrzeń biurowa oraz odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska są dla nas równie istotne co zdobywanie zaufania kolejnych klientów – mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS.

W oddanym do użytku we wrześniu 2022 roku Varso Tower zadomowili się już pierwsi najemcy. Działają tu kancelarie CMS oraz Greenberg Traurig, firmy z branży IT – dostawca usług chmurowych Box oraz dostawca oprogramowania SAP, a także polski oddział jednej z globalnych firm odzieżowych.

Varso Tower to tętniące życiem centrum biznesowe, w którym stworzyliśmy przestrzeń pracy dla firm, które są liderami w swoich dziedzinach. Niezależnie od wielkości biura, nasz budynek zapewnia idealne warunki dla organizacji, które stawiają na dobrostan pracowników i chcą korzystać z biur, które inspirują i sprzyjają efektywnej pracy. Cieszę się, że zespół TTMS będzie mógł dalej rozwijać się i świadczyć swoje innowacyjne usługi właśnie z Varso Tower – komentuje Karol Wyka, dyrektor ds. wynajmu HB Reavis Poland.

Varso Tower to część wielofunkcyjnego projektu Varso Place zrealizowanego przez HB Reavis tuż obok stołecznego Dworca Centralnego. W trzech budynkach znajdują się biura, hotel, centrum innowacji oraz ogólnodostępny pasaż usługowy. W wieżowcu Varso Tower zaprojektowanym w pracowni Foster + Partners znajduje się łącznie 70 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, a budynek wyróżnia m.in. imponujące zielone lobby.

