Dot Office otwiera drzwi przed nowymi najemcami

Od dłuższego czasu ekonomiczny obszar przy III Kampusie UJ uchodzi za ulubione miejsce inwestycji Grupy BUMA. To właśnie tutaj powstał kompleks biurowy Green Office, a obecnie rozrasta się zespół nowoczesnych biurowców Dot Office. Te ostatnie zostały zaprojektowane przez znane biuro architektoniczne Medusa Group. Inwestor podkreśla, że podejmowane przez niego projekty mają na celu spełnienie rosnących oczekiwań ze strony najemców, wśród nich firm, takich jak Motorola, Shell czy Ericsson.

Dot Office L1

Budowa biurowca Dot Office L1 o powierzchni 13 tys. mkw dobiegła końca i obiekt jest już dostępny dla nowych najemców. Do tej pory w ramach kompleksu Dot Office powstało dziewięć nowoczesnych biurowców z łączną powierzchnią przeszło 76 tys. mkw.

Najnowszy budynek L1 Dot Office spełnia wysokie standardy i należy do grupy najbardziej nowoczesnych krakowskich biurowców. Wśród licznych rozwiązań, które zastosowano przy budowie obiektu, pojawiły się m.in.: pompy ciepła, klimatyzacja z możliwością indywidualnej regulacji temperatury, wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperatorem i nawilżaniem powietrza. W zakresie nowoczesnego standardu znalazły się także: oświetlenie LED, systemy kontroli dostępu i monitoring CCTV, system automatyki pożarowej (SAP), system sygnalizacji pożaru (SSP) i zintegrowany system zarządzania budynkiem BMS oraz windy z nowoczesnym systemem sterowania. Nie zapomniano o uchylnych oknach i doskonałym dostępie do światła słonecznego. Co więcej, w budynku zwiększono aż o 30% ilość świeżego powietrza i zadbano o bioróżnorodność zagospodarowania terenu inwestycji. Warto podkreślić, że do budowy Dot Office L1 użyto materiałów budowlanych o niskiej emisyjności (zawartości LZO).

Obok budynku L1 znajduje się także parking rowerowy i szatnie z prysznicami dla rowerzystów. Sporym udogodnieniem jest także bliska odległość węzła komunikacji miejskiej „Czerwone Maki” z szybkim tramwajem do centrum oraz nowa droga łącząca ul. Podole z ul. Mochnaniec, którą deweloper zrealizował na własny koszt. Dodatkowym atutem jest fantastyczny widok z okien na klasztor Kamedułów na Bielanach.

