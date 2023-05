W rzeczywistości pracy hybrydowej, "downsizing" biur stał się faktem. Co więcej, biura przestały być jedyną alternatywą – firmy organizują spotkania w restauracjach czy przestrzeniach konferencyjnych. Czy będą tak potrzebne, jak przed pandemią?

Trwa dyskusja o roli biur w nowej rzeczywistości na rynku pracy - upowszechnienia się pracy zdalnej.

Biura wciąż będą potrzebne, ale ich rola i sposób wykorzystania może ulec zmianom.

Firmy, mimo że rosną, oswoiły się z pracą hybrydową i wynajmują mniejsze powierzchnie.

Najlepiej wynajmują się biura o powierzchni 200-250 mkw.

Najemcy decydują się na mniejsze biura, z lepszym adresem, w ciekawszych budynkach.

Jednocześnie coraz więcej firm myśli o tym, by zwiększać ilość czasu, jaki spędzają w biurze ich pracownicy.

2022 rok okazał się czasem odbicia na rynku nieruchomości biurowych. Aktywność najemców powróciła do poziomu sprzed pandemii. Jaki będzie popyt na biura w kolejnych latach? Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, czy biura będą potrzebne. Tak odpowiada AI:

„Tak, biura nadal będą potrzebne, chociaż istnieją szanse na pewne zmiany w sposobie ich funkcjonowania i wykorzystywania.



Pandemia COVID-19 zmusiła wiele firm do przeniesienia swoich operacji online i pracy zdalnej. Ta zmiana była dla wielu firm wyzwaniem, ale jednocześnie pozwoliła na sprawdzenie, że w niektórych przypadkach zdalna praca jest możliwa i może przynosić korzyści, takie jak oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy, a także poprawa bilansu między życiem prywatnym a zawodowym.



Mimo to, wiele firm wciąż potrzebuje fizycznego biura, szczególnie w przypadku pracy, która wymaga współpracy i komunikacji na żywo między pracownikami, a także dostępności sprzętu, narzędzi i infrastruktury, które są zwykle dostępne tylko w biurach. Biura mogą również służyć jako miejsce spotkań z klientami i kontrahentami, co może być kluczowe dla rozwoju biznesu.

Podsumowując, biura wciąż będą potrzebne, ale ich rola i sposób wykorzystania może ulec pewnym zmianom na skutek postępującej cyfryzacji i wprowadzenia nowych technologii, a także zmieniających się preferencji pracowników i trendów w dziedzinie pracy".

Tak na pytanie o przyszłość biur odpowiada sztuczna inteligencja, a co mówią eksperci?

Paweł Toński, partner zarządzający, CRIDO, prezes zarządu, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK), zaznacza, że gdyby w tym monecie firma Crido miała wynajmować przestrzeń na nową siedzibę, byłaby ona mniejsza niż obecnie.

Nasz przykład pokazuje, że popyt na biura spadnie. Firmy, mimo tego że rosną, oswoiły się z pracą hybrydową i biorą mniejsze powierzchnie – mówi Paweł Toński.

Z drugiej strony, na świecie takie korporacje jak Disney, Amazon, Apple czy część banków z Wall Street naciskają, by pracownicy wracali do biura przez trzy lub więcej dni w tygodniu. Jak podkreśla Iwona Suchomska, prezes zarządu, Keystone Consulting, w Polsce też coraz więcej firm myśli o tym, by zwiększać ilość czasu, jaki spędzają w biurze ich pracownicy. Argumentem za tym jest kreatywność, bo najlepsze pomysły powstają w grupie.

Zapotrzebowanie na biura będzie. Słowem klucz będzie elastyczność - przyznaje Iwona Suchomska.

Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP SA, podkreśla, że kurczy się powierzchnia biurowa, a najlepiej wynajmują się biura o powierzchni 200-250 mkw. - Firmy nie chcą podejmować ryzyka. Kiedyś decydowały się na umowy 7-10-letnie. Teraz chciałyby podpisywać umowy na 3-5 lat, ale z opcją wyjścia po roku. W niepewnych czasach elastyczność jest dużą wartością dla najemców - przyznaje.

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead, ABSL, Katowice Site Lead, Kyndryl, podpisuje się pod hasłem elastyczność.

Ciężko stwierdzić, że biura przestaną istnieć, ale najemcy decydują się na mniejsze biura, z lepszym adresem, w ciekawszych budynkach - mówi Stan Cieśla.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding, mówi, że deweloperzy dalej będą budować biurowce i dostarczać nowoczesną przestrzeń do pracy. Ale obronią się tylko te biura, która będą spełniać oczekiwania pracowników – to one są kluczowe przy wyborze lokalizacji.

Cezary Błaszczyk, Commercial Director, HB Reavis Investments Poland widzi odpływ najemców ze starszych lokalizacji do nowych budynków, centralnie zlokalizowanych, z ciekawą architekturą. - To trend, który nazywamy design for experience - zaznacza.

Potwierdzeniem jest poziom pustostanów. W centrum Warszawy sięga 10,2 proc., na Mokotowie, Służewcu – ok. 18 proc.

Tylko w ubiegłym roku wybudowaliśmy 150 tys. mkw. biur w budynkach Varso i Forest w Warszawie. Do wynajęcia pozostało nam jedynie 20 tys. mkw. - podaje Cezary Błaszczyk, HB Reavis Investments Poland.

Czy rynek biur będzie się kurczył? Dla pewnych branż na pewno tak. Podobnie będzie ze starszymi budynkami, które nie spełniają norm i są kosztowne w utrzymaniu - np. w Warszawie różnica w opłatach eksploatacyjnych może wynieść 2 euro na mkw.

