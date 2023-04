Początek 2023 r. to indeksacja czynszów i rozliczenie opłat eksploatacyjnych. Co na to najemcy biurowców i centrów handlowych? - Dostali obuchem w głowę, ale sytuacja nie stanęła na ostrzu noża - mówi Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif.

Indeksacja czynszów w biurowcach i w galeriach handlowych nie miała spodziewanej siły rażenia. Niewielu najemców prosiło o jej wstrzymanie. Pielgrzymek nie było.

Magdalena Oksańska, Savills: Wzrost kosztów eksploatacyjnych w biurowcach w 2023 r. wyniesie od 30 proc. do nawet 60 proc. w niektórych budynkach.

Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif, Cushman & Wakefield: Pojawiają się propozycje, by wyłączyć z opłat eksploatacyjnych zużycie mediów. Początek 2023 roku to bolesny czas dla najemców nieruchomości komercyjnych, ponieważ odbywa się indeksacja czynszów i rozliczenie opłat eksploatacyjnych. Właściwie wszystkie pozycje w budżetach eksploatacyjnych wzrosły: czynsze, opłata marketingowa, koszty wspólne, użytkowanie wieczyste, płaca minimalna. Niewielu najemców poprosiło o wstrzymanie indeksacji. Pielgrzymek nie było - zapewnia Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif, Shopping Centre Director Asset Services EMEA Cushman & Wakefield. - Obawialiśmy się początku tego roku, bo najemcy dostali obuchem w głowę. Na szczęście sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewaliśmy. Odbyło się sporo rozmów, ale nie stanęły one na ostrzu noża - przyznała Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif, Shopping Centre Director Asset Services EMEA Cushman & Wakefield. Czytaj więcej Czy galerie handlowe boją się rozliczeń w 2023 r.? Indeksacja czynszu nie wywołała pielgrzymek Ekspertka, podczas konferencji PINK "Co dalej z energią", dodała, że na rynku panuje obustronne zrozumienie. Najemcy są świadomi tego, że wzrost opłat eksploatacyjnych nie zależy od wynajmujących, lecz od podwyżki cen za energię elektryczną. Obawialiśmy się początku roku. Na szczęście sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewaliśmy. Odbyło się sporo rozmów, ale nie stanęły one na ostrzu noża - przyznaje Emilia Załuska, dyrektor Domu Mody Klif. - Nie jest łatwo zarządzać budynkiem i relacjami z najemcami w takiej sytuacji, ale razem szukamy rozwiązań. Pojawiają się na przykład propozycje, by wyłączyć z opłat eksploatacyjnych zużycie mediów - tłumaczy Emilia Załuska. Na rynku panuje obustronne zrozumienie. Najemcy są świadomi tego, że wzrost opłat eksploatacyjnych nie zależy od wynajmujących lecz od podwyżki cen za energię elektryczną. Dyrektorka podkreśla, że warto rozróżnić najemców korporacyjnych od butikowych. - Ta pierwsza grupa oczywiście lepiej sobie radzi i na przykład sprawniej kontraktuje energię elektryczną. W trudniejszej sytuacji znalazły się mniejsze podmioty, właściciele pojedynczych sklepów, dlatego poświęcamy im więcej czasu - przyznaje Emilia Załuska. Jeśli chodzi o indeksację czynszu, to także nie miała ona spodziewanej siły rażenia. - Niewielki procent najemców poprosił o jej wstrzymanie. Pielgrzymek nie było - zapewnia dyrektorka Domu Mody Klif. W biurowcach tragedii nie ma Jak decyzję o podwyżkach przyjęli najemcy biurowców? - Na rynku biurowym tragedii nie ma. Wszyscy się spodziewali wzrostów. Informowaliśmy o nich najemców. Nie obserwujemy panicznych reakcji na rozliczenie za 2022 r., które otrzymali - przyznaje Magdalena Oksańska, Head of Property Management Compliance Savills. Ekspertka dodaje, że jedynie w sporadycznych przypadkach najemcy prosili o wstrzymanie lub ograniczenie indeksacji czynszu. Gorzej wygląda sytuacja dzisiejsza, bo - według szacunków Savills - wzrost kosztów eksploatacyjnych w 2023 r. wyniesie od 30 proc. do nawet 60 proc. w niektórych budynkach. Jedynie w sporadycznych przypadkach najemcy biurowi prosili o wstrzymanie lub ograniczenie indeksacji czynszu - przyznaje Magdalena Oksańska, Head of Property Management Compliance Savills. - Bardzo wiele zależy od rodzaju ogrzewania. Największe wzrosty dotyczą budynków ogrzewanych gazem. Cena gazu skoczyła nawet 500-krotnie w niektórych przypadkach. W związku z tym obiekty, które kiedyś były w lepszej sytuacji, bo ogrzewanie gazowe standardowo było tańsze i koszty eksploatacyjne niższe, teraz znalazły się w gorszym położeniu - wyjaśnia Magdalena Oksańska. Gorzej będzie w 2024 roku Ta sytuacja - jak dodaje - sprawia, że najemcy bardziej interesują tym, jak wszystkie opłaty są rozliczane. - Musimy więc sporo tłumaczyć. Coraz częściej też pojawiają się propozycje, by przejść na system oddzielnego rozliczania mediów i pozostałych kosztów. Dlatego w wielu budynkach refakturuje się bezpośrednio zużycie mediów na zakończenie miesiąca. Tam, gdzie jest to możliwe z liczników. W pozostałych miejscach - proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni - przyznaje Magdalena Oksańska. Ekspertka prognozuje, że gorzej będzie w przyszłym roku, bo wtedy będą widoczne w rozliczeniach dzisiejsze znaczące wzrosty.

