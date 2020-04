Druga część Olivia Prime wchodzi do gry

Olivia Prime to najnowszy budynek w Olivia Business Centre. Dotychczas największą powierzchnię na jej terenie oferowała Olivia Star (44 tys. mkw. powierzchni), oddana do użytku w 2018 roku.

Budynek został zaprojektowany przez gdyńską pracownię BJK Architekci, a projekt każdego z olbrzymich holi głównych i całego wnętrza budynku jest autorstwa Design Anatomy.

- Zdecydowaliśmy się na budowę dużej ilości tarasów i prywatnych, niedużych loggii, pozwalających na zapewnienie komfortu znanego z budynków mieszkalnych – mówi Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji Olivia Business Centre. Z tego powodu w Olivii Prime loggii jest aż 19. Doświadczenie pokazuje, że należą one do ulubionych przestrzeni pracowników, którzy chętnie korzystają z możliwości pracy na leżaku, z laptopem na kolanach. Budynek oferuje również 6 tarasów (2 duże i 4 małe). Część z nich to służące do wypoczynku tarasy szczytowe (dachowe), dostępne dla wszystkich pracowników budynku, w tym dwa z widokiem na morze. Wielkim prywatnym tarasem dysponuje np. firma Sii, na życzenie której przy takim tarasie zaprojektowaliśmy olbrzymią, wspólną dla całej firmy jadalnię.

Projekt wnętrz utrzymany jest w duchu biophilic design i power art. - Kładziemy duży nacisk na kontakt jego użytkowników z naturą i naturalnymi materiałami. Rozległe tarasy, wypełnione roślinnością, często pojawiające się drewno, jak i zieleń podwieszana pod sufitami robią niesamowite wrażenie w ultranowoczesnym biurowcu - mówi – mówi Anna Branicka z pracowni Design Anatomy. - Power art to również element oddziaływania na pozytywne emocje użytkowników. Budynek jest przesycony sztuką. Murale na holach, ściany zaprojektowane jak obrazy przez znanych trójmiejskich artystów, w holu głównym ekrany – przesuwane w wielu płaszczyznach konstrukcje. Na części z nich wiszą elektroniczne ekrany, natomiast pozostałe są fantastycznym nośnikiem dla dzieł sztuki, które będziemy regularnie zmieniać. Połączenie trendu biophilic i sztuki pozwala nam wypełnić dwie potrzeby. Pierwszą jest harmonia ducha i poczucie kontaktu z naturą poprzez rośliny, miękkie meble i naturalne materiały. Drugą potrzebą jest zapewnienie poczucia, że tu właśnie nabieramy pozytywnej energii. Wejście do pracy ma wzbudzać uśmiech, energetyzować, sprawiać, że czujemy przypływ mocy i chcemy działać. Kreatywnie, Z entuzjazmem i optymizmem – temu właśnie służy sztuka i zmienność.