Z początkiem czerwca we Wrocławiu wystartowała nowa lokalizacja operatora biur elastycznych Business Link.

W biurowcu Centrum Południe, przy ul. Powstańców Śląskich najemcy mogą korzystać z ponad 1700 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Biurowiec wybudowała firma Skanska.

Od 2022 roku I etap kompleksu biurowego Centrum Południe należy do firmy Stena Real Estate BV.

Pierwszą lokalizacją spółki w stolicy Dolnego Śląska był obiekt Green2Day, znajdujący się przy ulicy Szczytnickiej. Otwarcie drugiego biura Business Link we Wrocławiu to odpowiedź operatora na rosnące zainteresowanie powierzchniami typu flex.

Otwarcie drugiego biura Business Link we Wrocławiu. Fot. Mat. pras.

- Dzięki otwarciu nowej przestrzeni Business Link oferta biur elastycznych we Wrocławiu staje się jeszcze bardziej dostępna dla tutejszych firm i ich pracowników. Dostępność jest w tym kontekście absolutnie kluczowa, ponieważ rynek coraz mocniej oczekuje biur dobrze zlokalizowanych, z dogodnym dojazdem –„na wyciągnięcie ręki”. Mamy przekonanie, że jesteśmy dla wielu pracowników „trzecim” miejscem pracy, uzupełniającym ofertę biur tradycyjnych i pracy z domu. Systematyczna budowa sieciowości biur w największych miastach Polski to element naszej strategii, który będziemy chcieli rozwijać na fali rosnącego zainteresowania sektorem flex – podkreśla Ewelina Kałużna, dyrektor zarządzająca w Business Link i dyrektor Strategic Workplace Advisory w Skanska.

Dodała, że w dotychczasowych lokalizacjach operatora popyt na powierzchnie elastyczne utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie, z wypełnieniem przestrzeni w ponad 90 proc.

W nowej lokalizacji Business Link najemcy mogą skorzystać z szeregu udogodnień. Pomieszczenia biurowe zostały wyposażone w wysokiej jakości stanowiska pracy, w tym biurka z elektryczną regulacją wysokości oraz ergonomiczne krzesła.

W przestrzeni pojawiły się m.in. wewnętrzne pomieszczenia pełniące rolę sal do spotkań, gabinetów lub stref przeznaczonych do pracy w skupieniu, budki telefoniczne oraz wnęki w korytarzach, dające możliwość spotkań nieformalnych lub pracy indywidualnej.

Części wspólne tworzą recepcja zaprojektowana również z myślą o swobodnym dostępie dla osób z ograniczoną mobilnością, strefa wyposażona w komfortowe kanapy i sofy, nowoczesna kuchnia, zachęcająca do wspólnego spożywania posiłków i integracji zespołów, strefa relaksu z konsolą do gier oraz wysokiej jakości sprzęt do parzenia kawy. Wszystko funkcjonuje w otoczeniu dużej ilości zieleni oraz palety kolorów w klimacie skandynawskim, który jest motywem przewodnim w nowych lokalizacjach Business Link, podkreślającym szwedzkie korzenie spółki-matki operatora.

– Tworzone przez nas przestrzenie to skandynawski design, różnorodność typów przestrzeni do pracy i podejście WELL. Wyposażając przestrzeń dbaliśmy o to, by korzystać z ekologicznych materiałów i lokalnych dostawców. Jest to tez jedna z naszych najbardziej zielonych lokalizacji – mówi Tomasz Pater, dyrektor ds. ekspansji i Workplace Advisory w Business Link.

Business Link. Fot. Mat. pras.

Skanska od zawsze zwraca szczególną uwagę na aspekt zrównoważonego budownictwa. W takim duchu został zaprojektowany również kompleks Centrum Południe, dostarczający pracownikom odpowiednią ilość naturalnego światła, czyste powietrze oraz zapewniający komfort termiczny. Jest to pierwsza inwestycja we Wrocławiu, która otrzymała certyfikat WELL Core & Shell, wyróżniający przestrzenie korzystnie wpływające na zdrowie i samopoczucie użytkowników.

Pierwsza faza Centrum Południe otrzymała również prestiżowy certyfikat LEED Core & Shell na poziomie Platinum, weryfikujący wpływ budynku na środowisko naturalne. Centrum Południe zostało wyposażone w rozwiązania, które czynią budynek przyjaznym dla ludzi i otoczenia, w tym m.in. filtry oczyszczające powietrze, nowoczesne nawilżacze oraz systemy wentylacji, które sumarycznie zapewniają użytkownikom aż o 30 proc. więcej świeżego powietrza, niż przewidują normy dla powierzchni biurowych.

Biurowiec jest też w pełni zasilany energią elektryczną wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych. Zrównoważonych rozwiązań nie zabrakło także bezpośrednio w przestrzeni Business Link. Są to m.in. wykładziny dywanowe z certyfikatem Cradle to Cradle Bronze, wykładziny winylowe nadające się w całości do recyklingu oraz podwieszone sufity w częściach wspólnych, które powstają z wykorzystaniem materiałów nadających się w 100 proc. do recyklingu. Jako element systemu oświetleniowego operator wykorzystał oprawy LED obniżające zużycie energii elektrycznej.

Wrocławskie Business Link. Fot. Mat. pras.

Mocną stroną nowej lokalizacji Business Link jest położenie. Oś biurowca Centrum Południe stanowi ul. Powstańców Śląskich, znajdująca się w prężnie rozwijającej się części miasta, z dużą ilością zieleni.

Inwestycję Skanska wyróżnia ponadto bliskość Dworca Głównego, Starego Miasta i rynku, a także dostępność licznych linii tramwajowych i autobusowych, dzięki którym dojazd komunikacją miejską staje się łatwy i wygodny. Z nowej lokalizacji Business Link zadowoleni powinni być również najemcy, którzy do pracą wolą dojeżdżać rowerem – do kompleksu prowadzi bowiem komfortowa ścieżka rowerowa, a budynek wyposażony jest w rozbudowaną infrastrukturę dla miłośników dwóch kółek: stojaki, dodatkową windę, stację napraw oraz prysznice i szatnie dla rowerzystów.

