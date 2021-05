Drugi biurowiec Mojego Miejsca wypełnia się najemcami

Moje Miejsce na Dolnym Mokotowie w Warszawie, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 05 maj 2021 12:50

Echo Investment oddało do użytku drugi budynek projektu Moje Miejsce na warszawskim Mokotowie. Do biurowca wprowadzają się firmy z branży technologicznej, beauty, finansowej i kreatywnej, związanej m.in. z marketingiem i reklamą. Do grona najemców dołączyły firmy takie jak: KAN, ArsThanea, Synektik, Networks!, czy Bozza.