Drugi budynek kompleksu Palio Office Park jest oddany do użytku

Drugi budynek biurowy projektu Palio Office Park w Gdańsku na Młodym Mieście został oddany do użytku. Biurowiec należący do Cavatina Holding, zlokalizowany na terenie Stoczni Gdańskiej dostarczy na trójmiejski rynek 7,7 tys. mkw. GLA.

Cavatina Holding ma pozwolenia na użytkowanie Palio Office Park.

Kompleks wielofunkcyjny ma składać się z ośmiu budynków.

Budynek A Palio Office Park jest używany przez najemców.

Cavatina Holding, największy polski deweloper biurowy, właśnie uzyskał pozwolenie na użytkowanie drugiego budynku Palio Office Park. Kompleks wielofunkcyjny jest pierwszą inwestycją dewelopera w Trójmieście. Na terenie Stoczni Gdańskiej powstanie aż 8 budynków, w których łącznie znajdzie się niemal 90 tys. mkw. powierzchni. Najemcy korzystają już z budynku A o powierzchni 16,6 tys. GLA, który trafił na rynek w lutym ubiegłego roku. Oddany właśnie do użytku budynek B dostarczy kolejne 7,7 tys. mkw. funkcjonalnej, komfortowej, stworzonej z myślą o zrównoważonym rozwoju, powierzchni.

- Cieszymy się z tego, że Budynki A i B mogą się już zaprezentować Gdańszczanom w pełnej krasie. Obiekty te stanowią obietnicę przemiany tego fragmentu miasta. Cel, jaki postawiła sobie Cavatina to stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy, z zachowaniem szacunku dla historii i uprzedniej funkcji obecnych terenów budowy, a wcześniej Stoczni Gdańskiej. Poza funkcją biurową w ramach kompleksu zadbamy o dostępność usług, m.in. kontenerowej strefy gastronomicznej, przestrzeni do rekreacji oraz wprowadzimy w industrialny klimat nieco zieleni - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director, Cavatina Holding.

- Przy projektowaniu Palio Office Park nasz zespół architektów wziął pod uwagę ścisłe wytyczne co do możliwości rewitalizacji tej dzielnicy. Chociaż wiele naszych inwestycji w innych miastach to zdecydowanie wyższa zabudowa, odnajdujemy się również w bardziej kameralnej, mamy na nią pomysł i działamy we współpracy z samorządem, aby wykreować Młode Miasto na nowo pamiętając o przeszłości. Do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie, w pełni respektując lokalne uwarunkowania i dbając o unikalny charakter architektury dobrze korespondującej z otoczeniem - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director, Cavatina Holding.

Oprócz powierzchni biurowych w Palio Office Park znajdą się tu między innymi gastronomia, sklepy oraz tereny rekreacyjne. Kompleks mieści się przy ul. Jana z Kolna – jednej z głównych arterii Gdańska. Ma bezpośredni dostęp do linii tramwajowej i SKM, a to zapewnia użytkownikom sprawną komunikację z każdą dzielnicą miasta i całym Trójmiastem. W ramach projektu odtworzony zostanie niemal kilometrowy odcinek ul. Malarzy. To tu powstaną wydzielone strefy różnego rodzaju usług i aktywności otwartych dla mieszkańców.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, oba budynki kompleksu spełniają wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto w obliczu pandemii, Cavatina postanowiła zapewnić najemcom i użytkownikom swoich obiektów poczucie pełnego bezpieczeństwa wdrażając w swoich projektach biurowych rozwiązania spełniające wymogi najnowszego standardu International Building Institute – WELL Health-Safety Rating. Certyfikat ten przyznawany jest powierzchniom biurowym, które zapewniają minimalizację ryzyka przenoszenia chorób, a także tworzenie bezpiecznych, sprzyjających dobremu zdrowiu miejsc pracy.