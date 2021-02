Drugi etap Face2Face pod skrzydłami zarządców

Na Face2Face Business Campus składają się dwa biurowce o łącznej powierzchni ponad 46 tys. mkw. Pierwszy z nich, oferujący blisko 21 tys. mkw. został oddany do użytku w styczniu ubiegłego roku i również znajduje się pod opieką Colliers. Drugi budynek, o powierzchni 26 tys. mkw., został przekazany do użytkowania w grudniu 2020 r. Projekt znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej, w bezpośredniej bliskości centrum miasta oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Inwestycja została zrealizowana przez Echo Investment, a za projekt architektoniczny odpowiadała Grupa 5 Architekci.

Face2Face Business Campus poza powierzchnią biurową oferuje ponad 3 tys. mkw. pod lokale usługowo-handlowe, a także miejsca parkingowe zlokalizowane wokół nieruchomości oraz na parkingach podziemnych. Kompleks został zaprojektowany zgodnie ze standardami zrównoważonego budownictwa oraz certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Budynki oferują m.in. stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, miejsca parkingowe dla rowerów, a także szatnie i prysznice dla rowerzystów. Echo Investment w Face2Face dużą uwagę poświęciło przestrzeniom wspólnym projektu. Boisko do gry w koszykówkę na świeżym powietrzu, strefa chillout z leżakami i ławkami, łąki kwietne oraz tereny zieleni - to wszystko oferuje patio znajdujące się pomiędzy budynkami.

– Przejęcie w zarządzanie drugiego budynku wchodzącego w skład kompleksu Face2Face jest dla nas podwójnie ważne – stanowi rozszerzenie współpracy z firmą Echo Investment, dla której będziemy zarządzać już piątą nieruchomością oraz przyczynia się do powiększania naszego portfolio w regionie Górnego Śląska. Wzmocnienie naszej obecności w Katowicach stanowi jeden z naszych celów biznesowych, który konsekwentnie realizujemy. Obecnie zarządzamy tam trzema biurowcami o łącznej powierzchni ponad 66 600 mkw. – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

Colliers w Katowicach poza dwoma budynkami kompleksu biurowego Face2Face Business Campus jest również zarządcą biurowca .KTW I.