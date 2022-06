Drugi etap kompleksu Face2Face Business Campus ma nowego najemcę

MDDP Outsourcing urządziła się w katowickim Face2Face Business Campus.

Dwa biurowce tworzące kompleks Face2Face Business Campus mocno wpisały się w biznesowy krajobraz Katowic.

Łącznie to blisko 47 tys. mkw. świetnie zaprojektowanej i komfortowej przestrzeni do pracy z zielonym, zachęcającym do korzystania patio.

Społeczność skupiona wokół kompleksu biurowego Face2Face Business Campus powiększyła się o zespół pracowników MDDP Outsourcing.

– Kompleks Face2Face Business Campus od samego początku przykuwał uwagę najemców i cieszył się dużym zainteresowaniem. Firmy doceniały zarówno jego lokalizację, jak i funkcjonalność. Ta nowoczesna przestrzeń biurowa uzupełniona została o świetnie urządzone, otwarte patio, gdzie można korzystać z hamaków, posiedzieć na ławce, zagrać w koszykówkę, a to wszystko okraszone zostało zielenią, kwiatami i wodą. Tak zaprojektowane patio w sąsiedztwie przestrzeni biurowej to strzał w dziesiątkę, Szczególnie widać to teraz, w miesiącach letnich, kiedy pracownicy chętnie spotykają się na zewnątrz. Jestem przekonana, że także pracownicy MDDP Outsourcing docenią nową lokalizację – mówi Wojciech Mazur, senior leasing manager w dziale projektów komercyjnych Echo Investment, odpowiedzialny za finalizację tej transakcji.

Firma jest jedną z największych polskich organizacji, które od 15 lat świadczą usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac. Jednym z filarów jej działania jest ciągłe doskonalenie i poszukiwanie nowych sposobów na zwiększenie efektywności oraz jakości świadczonych usług.

Biuro MDDP Outsourcing, mat.pras.

– Bardzo cieszymy się, widząc jak nasz katowicki zespół się rozwija. Nowe biuro jest z jednej strony zwieńczeniem tego rozwoju, a z drugiej strony bodźcem do podejmowania dalszych wyzwań w postaci obsługi kolejnych projektów, a co za tym idzie także dalszej rozbudowy zespołu. Z katowickiego biura obsługujemy nie tylko lokalny rynek, ale de facto klientów z całego południa Polski – a firm które będą poszukiwać wsparcia księgowego czy kadrowo-płacowego jest bardzo dużo. Jestem przekonany że praca w takiej przestrzeni to będzie czysta przyjemność – co odczują zarówno nasi obecni, jak i przyszli klienci – podkreśla Rafał Michniewicz, partner MDDP Outsourcing.

Biuro MDDP Outsourcing- okiem architekta

Przestrzeń biura MDDP Outsourcing w Katowicach, została zaprojektowana przez pracownię architektoniczną Concept Space, a ostatni głos należał do naszych pracowników, którzy w zorganizowanych głosowaniach mogli zdecydować o końcowym efekcie i poszczególnych elementach wystroju. Firma postawiła na nowoczesność, funkcjonalność, estetykę i minimalizm. Poszczególne przestrzenie zostały rozdzielone na funkcjonalne strefy, a każdej z nich został nadany indywidualny charakter.

Każda ze stref została wyodrębniona zielenią bądź salkami spotkań. Znalazło się również miejsce dla wykreowania przestrzeni do relaksu i pracy kreatywnej. Szczególną uwagę skupiono na części integracyjnej utrzymanej w kawiarnianym klimacie. Ważna dla MDDP Outsourcing była jakość użytych materiałów. Dzięki temu powstała spójna, elegancka, a jednocześnie nowoczesna i sprzyjająca pracownikowi przestrzeń biurowa.

Od końca 2020 roku w Face2Face Business Campus pracują już, m.in. CitySpace, Orange, Capgemini, DAZN, Deloitte i Honeywell.