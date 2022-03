DSTRCT.Berlin - projekt HB Reavis ma pierwszego najemcę

Jak wskazano w komunikacie prasowym, Strato do DSTRCT.Berlin przyciągnęła zdolność miejsca pracy do zwiększania produktywności i dobrego samopoczucia. Internetowe firmy hostingowe będą korzystały z różnorodnych przestrzeni do pracy i relaksu. To idealne rozwiązanie dla zespołów, które wcześniej były rozmieszczone w kilku lokalizacjach.

Wysokie zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie pracowników Strato i HB Reavis są spójne. Firmy łączy koncepcja wprowadzania nowoczesnych, zrównoważonych i nastawionych na dobre samopoczucie środowisk pracy.

Rozwiązania dla planety

W komunikacie wskazano, że "koncepcje oświetlenia nowej przestrzeni roboczej wspierają biorytmy organizmu". Chodniki między różnymi obszarami są zaprojektowane tak, aby zachęcać do ruchu. Filtry z węglem aktywnym i jonizacja powietrza automatycznie zapewniają najwyższą jakość wody i powietrza, a jakość powietrza jest kontrolowana przez czujniki, które automatycznie oszczędzają energię. Atrium i wydzielony taras na dachu to zielone oazy, które umilają codzienną pracę.

Do nowej lokalizacji bardzo łatwo dojechać komunikacją miejską. Dodatkowo pracownicy przyjeżdżający do pracy e-rowerem lub samochodem elektrycznym mogą naładować swój pojazd na parkingu podziemnym.