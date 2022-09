Firma DTA przeprowadzi się do nowego obiektu w ramach dynamicznie rozbudowywanego parku MLP Pruszków II.

Grupa specjalizująca się w obsłudze celnej, spedycyjnej, magazynowej oraz logistyce kontraktowej przeprowadzi się do nowego obiektu w ramach dynamicznie rozbudowywanego parku MLP Pruszków II.

Jednocześnie niemal dwukrotnie zwiększy wykorzystywaną powierzchnię do blisko 7 tys. mkw.

Oddanie do użytkowania planowane jest w II połowie 2023 roku.

W zawarciu transakcji najemcę wspierała firma Querco Property.

Firma DTA, będąca wieloletnim klientem MLP Group, zawarła nową umowę dotyczącą wynajęcia blisko 7 tys. mkw. w ramach centrum logistycznego MLP Pruszków II. Na cele magazynowe przeznaczone będzie około 6,5 tys. mkw., a pozostałe 455 mkw. stanowić będą nowoczesne powierzchnie biurowe. Rozpoczęcie przez najemcę operacji w nowym obiekcie będzie możliwe już na początku czerwca przyszłego roku.

Najemca od przeszło ośmiu lat korzysta z około 4 tys. mkw. zlokalizowanych w sąsiadującym parku MLP Pruszków I. Przeprowadzka do nowego obiektu spowoduje zatem niemal podwojenie wynajmowanej przez niego powierzchni. W zawarciu transakcji pośredniczyła firma Querco Property.

Nasza specjalizacja, polegająca na łączeniu usług celnych, magazynowych i logistycznych, cieszy się wśród klientów nieustającym zainteresowaniem. To ułatwiło decyzję o powiększeniu powierzchni magazynu. Nowa powierzchnia przeznaczona będzie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, składu celnego oraz magazynu krajowego. Część przeznaczona będzie również do obsługi przesyłek e-commerce i logistyki kontraktowej. Nowa powierzchnia, wraz z wprowadzonymi dzięki programowi e-brama rozwiązaniami systemowymi, zwiększy przepustowość magazynu. Dla transportu morskiego lub kolejowego, gdzie czas dostawy ostatnio często się zmienia i wydłuża, szybka odprawa celna, połączona z dobrą obsługą magazynu jest szczególnie ważna dla klientów składujących towary szybko rotujące. Na terenie magazynu będą się znajdowały miejsca uznane, które pozwolą na dokonywanie odpraw celnych przesyłek naszych klientów. Nasz dział dystrybucji krajowej już cieszy się na planowaną przeprowadzkę, bo realizacja transportów z nowej lokalizacji będzie bardzo sprawna – powiedział Marek Gotowicki, wiceprezes DTA sp. z o. o.

- DTA to grupa firm o zasięgu międzynarodowym, świadczących usługi w zakresie obsługi celnej, spedycyjnej, magazynowej oraz logistyki kontraktowej.

„Nasi wieloletni klienci bardzo często zwiększają wynajmowaną powierzchnię w miarę rozwoju działalności operacyjnej. W większości naszych parków jesteśmy w tym zakresie bardzo elastyczni utrzymując wysoki potencjał rozbudowy. Takiej opcji nie mieliśmy jednak w przypadku MLP Pruszków I, które jest zakończonym oraz w pełni skomercjalizowanym projektem. Dlatego zaproponowaliśmy firmie DTA przeprowadzkę do nowego większego obiektu w sąsiadującym parku MLP Pruszków II. To świetnie zlokalizowane centrum w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, w pobliżu węzła autostrady A2, a jednocześnie wciąż z dużym zapasem gruntów pod dalszą rozbudowę – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

- Z firmą DTA współpracujemy na terenie całej Polski, a Pruszków jest kolejną lokalizacją, w której z powodzeniem przeprowadziliśmy ekspansję, której efektem jest ok. 7 tys. mkw. w ramach nowego budynku w MLP Pruszków II. Przy każdym projekcie priorytetem jest dla nas przekazanie klientowi kompleksowej informacji o sytuacji rynkowej w bieżącym momencie, prawidłowe zabezpieczenie kontraktu i wsparcie merytoryczne na każdym etapie transakcji oraz w trakcie trwania umowy najmu. Nowy magazyn umożliwi klientowi dużo wyższy standard obsługi klientów i zapewni dodatkowe bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Od początku poszukiwań priorytetem była strategiczna lokalizacja w pobliżu autostrady A2 i niedalekim sąsiedztwie obecnego magazynu, tak aby zapewnić maksymalny komfort pracownikom. Ponadto wpisująca się w zapotrzebowanie wielkość modułu, wysoki standard wykończenia oferowany przez dewelopera i konkurencyjne warunki najmu zadecydowały o przedłużeniu współpracy z MLP Group – stwierdził Marek Boczula, Dyrektor Operacyjny Querco Properties.

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

