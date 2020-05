Duco przeprowadzi się do City Space

Wrocławski City Space zyskuję nowego najemcę. Do znajdującego się w Nobilis Business House biura przeniesie się firma Duco.

Firma Duco to globalny dostawca z obszaru zarządzania danymi, który zapewnia samoobsługową inżynierię danych w chmurze. We Wrocławiu obecna jest od 2018 roku. Przeprowadzka do City Space w budynku Nobilis Business House zaplanowana jest na III kw. br.

- Od początku naszej działalności na wrocławskim rynku zdecydowaliśmy się na pracę w biurach flex, które pozwalają nam dopasowywać wynajmowaną przestrzeń do bieżących potrzeb naszego biznesu oraz zespołu. Tego typu elastyczność zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, a przeprowadzkę do City Space planujemy mając głównie na uwadze dobro i bezpieczeństwo pracowników firmy - Aleksandra Młodecka, Country Manager, Duco.

W procesie poszukiwania lokalizacji oraz negocjowaniu umowy najemcy doradzał zespół JLL.

Nobilis Business House to budynek klasy A oferujący blisko 17 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu nadziemnych kondygnacjach.