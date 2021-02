Duńczycy biorą więcej we wrocławskim biurowcu Zita

Firma inżynieryjna DS Engineering zdecydowała się powiększyć dotychczas zajmowaną powierzchnię w biurowcu Zita we Wrocławiu o około 200 m kw. Po ekspansji biuro firmy liczyć będzie 500 m kw.

DS Engineering jest częścią duńskiej grupy kapitałowej DS Gruppen, znanej z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu, produkcji, wykonywaniu powłok i montażu konstrukcji oraz elementów ze stali i betonu. Polska spółka jest firmą inżynieryjną specjalizującą się w projektowaniu konstrukcji stalowych. DS Engineering do kompleksu Promenady Business Park wprowadził się w kwietniu 2020 roku zajmując powierzchnię ok. 300 m kw. Nowa umowa najmu dodatkowej powierzchni dowodzi, że firma w dalszym ciągu realizuje zaplanowaną strategię rozwoju.

W procesie najmu eksperci Knight Frank, podobnie jak przy pierwszej umowie, doradzali najemcy. Właścicielem biurowca jest TRUDO.

- Cieszymy się, że lokalizacja biurowca i udogodnienia oferowane przez kompleks Promenady Business Park spotkały się z zadowoleniem najemcy i jego pracowników. Dobór dodatkowej powierzchni to potwierdza, a kolejna transakcja w kompleksie w tym roku pozwala sądzić, że najemcy coraz chętniej decydują się na nowe umowy – komentuje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Leasing Manager w Knight Frank.

- Nie ma dla nas lepszych wieści niż fakt, że nasi najemcy rosną i chcą dalej rozwijać się w naszych obiektach. Jesteśmy szczęśliwi, że doceniają tworzoną przez nas przestrzeń i że dzięki temu możemy wspólnie budować markę kompleksu Promenady Business Park– mówi Krzysztof Hołub, prezes zarządu TRUDO.

Zita to drugi biurowiec, który powstał w ramach kompleksu Promenady Business Park, zlokalizowanego w bliskiej odległości centrum Wrocławia. To nowoczesny budynek, którego głównymi zaletami są elastycznie zaprojektowane powierzchnie, umożliwiające dowolną aranżację i dostępność zarówno dla najemców poszukujących dużych, jak i mniejszych biur. Biurowiec Zita jest bardzo dobrze zlokalizowany - 2 km od wrocławskiego rynku; w sąsiedztwie ulic Trzebnickiej i Jedności Narodowej, stanowiących główne arterie komunikacyjne miasta. Takie usytuowanie budynku gwarantuje pracownikom łatwy dostęp do komunikacji publicznej - autobusowej, tramwajowej i kolejowej. Zaletą lokalizacji jest także otoczenie, w którym znaleźć można liczne usługi – żłobek, przedszkole, restauracje i sklepy.