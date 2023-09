Portfolio najemców warszawskiego biurowca Skyliner wzbogaciło się o kolejną międzynarodową firmę. Na swoją nową siedzibę w Polsce budynek należący do Grupy Karimpol wybrała firma Falck IT Poland. W Skylinerze zajmie blisko 1 500 mkw. powierzchni.

Skyliner powiększa grono najemców.

Do biurowca wprowadzi się Flack IT Poland.

Biura firmy zajmą powierzchnię około 1 500 mkw.

W procesie wynajmu firmę Falck IT Poland reprezentował Walter Herz, a właściciela budynku zespół CBRE Poland.

Falck to duńskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w ratowaniu i ulepszaniu życia osób potrzebujących. Od ponad stu lat firma współpracuje z władzami lokalnymi i krajowymi, aby zapobiegać wypadkom, chorobom i sytuacjom awaryjnym, szybko i kompetentnie ratować ludzi i pomagać im w sytuacjach awaryjnych oraz rehabilitować ludzi po chorobie lub urazie. Falck działa w 26 krajach i zatrudnia 25 tys. pracowników. Na polskim rynku funkcjonuje od 1993 roku i obecnie działa w dwóch obszarach: Ratownictwo (w tym Fire) i IT. Personel medyczny Falck zabezpieczał największe imprezy masowe w Polsce, takie jak maraton warszawski czy Euro 2012. Firma dostarcza także usługi transportu szpitalnego dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz usługi ratownictwa medycznego w ramach prywatnych kontraktów.

Skyliner stanie się nową siedzibą dla Falck IT Poland. Obecnie firma zatrudnia 80 pracowników, jednak jej zespół nieustannie się powiększa. W biurowcu należącym do Karimpol, Falck IT Poland zajmie blisko 1 500 mkw., a przeprowadzka na nową powierzchnię zaplanowana jest na końcówkę bieżącego roku.

- Dynamiczny rozwój naszej firmy oraz podział na dwie spółki w ubiegłym roku, zmotywowały nas do poszukiwania większego i bardziej funkcjonalnego miejsca dla naszych pracowników. Naszym celem jest zapewnienie całemu zespołowi wygodnego, nowoczesnego i inspirującego środowiska pracy, które sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Wybór Skylinera na naszą nową siedzibę ma wiele zalet. Jego położenie jest idealne, przede wszystkim dla osób korzystających z komunikacji miejskiej lub preferujących dojazd rowerem. Dodatkowo, różnorodność gastronomiczna w tej okolicy jest ogromnym plusem. Jako duńska firma, przykładamy dużą wagę do holistycznego podejścia, co oznacza, że tworzymy najlepsze warunki pracy dla naszych pracowników. Wiemy, że wpływa to na ich ogólne zadowolenie i podejście do realizacji obowiązków - mówi Małgorzata Wiechowska, Office Manager, Digital Technology w Falck IT Poland.

Cieszymy się, że Falck dołącza do społeczności naszych najemców, to firma reprezentująca nowy sektor w naszym budynku oraz kolejny najemca ze skandynawskim rodowodem - dodaje Jarosław Prawicki, Executive Director w Karimpol Polska.

Do najemców budynku należą także: Aon, Bolt, Booksy, Capital.com, Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB), DXC Technology, iTechArt, Greenville, Luxoft, Mattel, MicroStrategy, Noble Securities, Onwelo, Tarkett, Werfen Polska, Wento, Villa Foksal, a także globalny operator elastycznych przestrzeni biurowych Mindspace. W biurowcu działa także restauracja MEET & EAT należąca do Grupy Nutri Mind oraz piekarnio-kawiarnia Gorąco Polecam. Smaki z Piekarni (Enata Bread).

