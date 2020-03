Duński Viktech otworzy biuro w Posejdonie

- Jesteśmy firmą o duńskich korzeniach, która kieruje się w swoim działaniu nowoczesnym, skandynawskim modelem pracy. Od 2017 roku nasza główna, polska siedziba mieści się w Szczecinie. Nasz zespół powiększa się z każdym kolejnym rokiem – obecnie tworzy go 65 osób, do których niedługo dołączą kolejne. Realizujemy projekty w całej Europie, a w naszych planach jest również otwarcie biura projektowego na rynku azjatyckim. W związku z tym zdecydowaliśmy się na przeniesienie naszej siedziby do większego biura w Posejdonie, oferującego całą gamę nowoczesnych rozwiązań zwiększających komfort i wydajność naszej codziennej pracy – mówi Konrad Kopczyński, Dyrektor zarządzający w Viktech.

Nowa szczecińska siedziba Viktech będzie położona na szóstym piętrze Posejdona i zajmie powierzchnię blisko 500 metrów kwadratowych. Świetnie doświetlone i wyposażone biuro z widokiem na Bramę Portową, położone w nowoczesnym budynku biurowym, w którym zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań, zapewni pracownikom firmy dogodne warunki do pracy.

- W związku z zaplanowaną ekspansją na rynek azjatycki i planowanym otwarciem nowego oddziału Viktech w Ho Chi Minh w Wietnamie prowadzimy obecnie intensywny proces rekrutacji. Poszukujemy kilkunastu nowych pracowników, w tym przede wszystkim projektantów do obsługi systemów GIS oraz specjalistów z zakresu budowy sieci światłowodowych. Nasza oferta jest skierowana także do osób bez kierunkowego doświadczenia zawodowego – wierzymy bowiem, że wykorzystując nasz unikalny, system szkoleniowy i własne zaangażowanie jesteśmy w stanie nauczyć każdego (komu nie brak chęci i zapału do pracy) wszelkich niezbędnych umiejętności wymaganych do pracy nad realizowanymi przez nas projektami – opowiada Konrad Kopczyński.

Przedstawiciel inwestora nie kryje zadowolenia z podpisania umowy z nowym najemcą:

- To były dobre i szybkie negocjacje – mówi Marcin Woźniak, Członek Zarządu Porto. – Obu stronom przyświecał bowiem ten sam cel – otwarcie nowego biura dynamicznie rozwijającej się firmy w Posejdonie, który już dzisiaj przez wielu jest uznawany za biznesowe serce Szczecina i całego województwa. Niezmiernie cieszy nas fakt, że odnosząca kolejne sukcesy firma Viktech, świadcząca swoje usługi w całej Europie i zmierzająca dużymi krokami w kierunku Azji, dołączyła do naszego grona i stała się istotną częścią naszego biznesowego projektu – kontynuuje Marcin Woźniak – Jestem przekonany, że liczne atuty Posejdona, spełniającego z wyprzedzeniem przyszłe wymagania techniczne i środowiskowe, w połączeniu z wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami właściwymi dla najlepszych budynków biurowych w Polsce i Europie, zapewnią pracownikom firmy Viktech jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju.