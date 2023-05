Już wkrótce Industrial Bank of Korea (IBK) otworzy nowe biuro w Sky Tower. Nowy oddział Banku Przemysłowego Korei to element zagranicznej ekspansji na rynek europejski.

Wrocław na liście największych koreańskich inwestycji w tej części Europy.

We Wrocławiu będzie odział Industrial Bank of Korea.

Bank uruchomi biuro w Sky Tower.

Utworzenie polskiego biura Industrial Bank of Korea planowane było od kilku miesięcy. 24 stycznia firma złożyła wniosek o zatwierdzenie licencji dla polskiego biura do koreańskich organów nadzoru finansowego.

Utworzenie polskiego biura, które zostało opóźnione z powodu pandemii COVID-19 i kryzysu na Ukrainie, jest jednym z priorytetowych punktów w ramach strategii prezesa IBK Kim Seong-Tae, mającej na celu wzmocnienie konkurencyjności globalnego biznesu - podaje The Korea Herald.

The Korea Herald powołując się na urzędnika Industrial Bank of Korea podkreśla, że odział we Wrocławiu to pierwsza zagraniczna inwestycja IBK od czasu objęcia funkcji przez prezesa Kim Seong-Tae.

– W celu ułatwienia płynnej pracy, takiej jak spotkania z organami nadzoru i konsultacje z firmami wchodzącymi na rynek, członek zarządu IBK odpowiedzialny za globalny biznes firmy odwiedził Polskę osobiście – informuje "The Korea Herald".

