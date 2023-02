Prace na terenie pofabrycznego kompleksu Widzewskiej Manufaktury weszły w kolejną fazę. Nowe funkcje użytkowe pozwolą temu kompleksowi na drugie życie i przywrócą teren lokalnej społeczności.

Na terenie kompleksu trwają zaawansowane prace budowlane i rewitalizacyjne.

Dotyczą one dwóch budynków.

W projekcie architektonicznym zostały zachowane elementy zabudowy dawnej fabryki.

Na terenie Widzewskiej Manufaktury (WIMA) znajdują się cztery obiekty – wszystkie wpisane do ewidencji zabytków jako postindustrialny zespół urbanistyczny. Dzięki przebudowie ten teren dołączy do grona znanych pofabrycznych rewitalizacji, nie tylko w Łodzi i Polsce, ale również w Europie. Powstanie tu wielofunkcyjna przestrzeń do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu, w ramach której Cavatina Holding zapewni ponad 30 tys. mkw. biur, a także powierzchnie usługowo-handlowe.

Na terenie kompleksu trwają zaawansowane prace budowlane i rewitalizacyjne, które dotyczą dwóch budynków. W dawnej przędzalni, nazywanej „amerykańską” (nazwa pochodzi od dawnego przeznaczenia budynku, gdyż przerabiano w niej bawełnę z USA) deweloper prowadzi prace związane z wykonaniem renowacji elewacji oraz montażem okien.

Cavatina Holding podchodzi bardzo indywidualnie do każdego ze swoich projektów biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania. Dlatego koncepcja odnowienia WIMY obejmuje przede wszystkim renowację i modernizację istniejących zabudowań pofabrycznych. Centralnym punktem kompleksu, miejscem spotkań i zielonym sercem tej inwestycji, będzie 100-letni park z fontanną. Nowoczesne biura klasy A wzbogacone o punkty usługowe znajdą swoje miejsce w dawnej przędzalni, natomiast na cele mieszkaniowe zostaną zaadaptowane obiekty dawnej skręcalni oraz przewijalni, gdzie również wprowadzone zostaną funkcje usługowe - mówi Sebastian Świstak, Leasing Director w Cavatina Holding.

W budynku D – w którym miłośnicy aktywnego spędzania czasu już niedługo będą mogli skorzystać z nowej siłowni o pow. ponad 1,9 tys. mkw. – na finiszu są roboty wykończeniowe oraz uruchomienie urządzeń i rozruch instalacji. Do tej pory wykonano komplet instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Przygotowano też niezbędną infrastrukturę, w tym komunikację zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne oraz docelowy układ dróg i ciągów komunikacyjnych wokół budynku. Zakończono montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonano pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz pomieszczenia główne w budynku. Trwają prace związane z renowacją klatki schodowej. Zakończono także montaż historycznej stolarki w tym drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz drewnianej boazerii.

Od 2020 roku właścicielem Widzewskiej Manufaktury, jest Cavatina Holding. Koncepcja polskiego dewelopera zakłada przywrócenie świetności terenom dawnych zakładów bawełnianych poprzez stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu z biurami, mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi oraz otwartymi przestrzeniami do odpoczynku i rekreacji.

W nowej koncepcji tego projektu niezwykle ważne dla dewelopera było stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni z pełnym poszanowaniem historycznego dziedzictwa tego miejsca. Dlatego, w projekcie architektonicznym zostały zachowane elementy zabudowy dawnej fabryki, w szczególności ceglane mury ścian zewnętrznych oraz oryginalne żeliwne słupy w zaplanowanych przestrzeniach biurowych i na terenie parku. Estetyka bryły obiektu biurowego w części nadbudowywanej pochodzi z inspiracji układem nici przędzalnianych, co stanowi nie tylko efektowny zabieg wizualny, a też ukłon w kierunku pierwotnej funkcji tego budynku. Poszanowaniem pięknej historii będzie także zrewitalizowany 100-letni park o powierzchni ok. 9 tys. mkw., który stanie się dla wszystkich użytkowników i gości zielonym sercem inwestycji.





