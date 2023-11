Sky Tower został pierwszym kompleksem w Polsce, który może pochwalić się dwoma prestiżowymi certyfikatami BREEAM in-Use - BREEAM in-Use Office na poziomie Excellence oraz BREEAM in-Use Residential na poziomie Very Good.

Osiągnięcie dwóch certyfikatów przez Sky Tower jest dowodem na zaangażowanie inwestora w zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Jest też dowodem na długofalową troskę o jakość życia mieszkańców oraz pracowników.

Certyfikacja BREEAM In-Use jest znana na całym świecie dzięki swojej wszechstronnej ocenie wydajności środowiskowej. Pomaga ona w identyfikowaniu i doskonaleniu praktyk w istniejących budynkach, co przyczynia się do poprawy jakości środowiska i jakości życia mieszkańców. Certyfikat BREEAM In-Use bierze pod uwagę wiele aspektów, takich jak efektywność energetyczna, zużycie wody, zarządzanie obiektami oraz wpływ budynku na otoczenie.

Sky Tower, będący jednym z symboli Wrocławia, stanowi wyjątkowy przypadek, który dowodzi, że możliwe jest osiągnięcie najwyższego standardu certyfikacji BREEAM In-Use zarówno w kategorii biurowej, jak i mieszkalnej.

Agnieszka Muż. Fot. Mat. pras.

Osiągnięcie dwóch certyfikacji BREEAM In-Use dla Sky Tower to ogromny powód do dumy. Jesteśmy przekonani o znaczeniu zrównoważonego budownictwa i dążymy do tego, by nasze inwestycje wpisywały się w globalne cele zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dlatego właśnie postanowiliśmy poddać nasz kompleks ocenie pod kątem kryteriów BREEAM In-Use i bardzo ucieszyły nas certyfikaty na tak wysokich poziomach – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group, funduszu zarządzającym Sky Tower.

Sky Tower w Polsce, który jako jedyny budynek w kraju zdobył dwie prestiżowe certyfikacje jest doskonałym przykładem na to, że zrównoważone budownictwo to nie tylko marzenie, ale także realna perspektywa. Przykład ten pokazuje, że odpowiedzialność ekologiczna i dbałość o środowisko to konkretne działania, które przynoszą wymierne korzyści dla inwestorów, zarządców i mieszkańców.

