Dwa miliardy euro w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Zobacz bilans pierwszego półrocza 2021

Wysoka płynność rynku – rekordowa liczba transakcji z pierwszej połowy 2020 roku (62 transakcje) powtórzona.

Największa liczba transakcji w pierwszej połowie roku zrealizowana w sektorach magazynowym i handlowym.

Raczej większa płynność niż duże wolumeny przewidywane na koniec roku.

Całkowity wolumen inwestycyjny na rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 2 miliardy euro. Pomimo niższego wyniku w porównaniu do poprzednich lat, liczba transakcji wynosząca 62 stanowi powtórkę rekordu z pierwszej połowy ubiegłego roku, potwierdzając jednocześnie wysoką płynność rynku. Połączenie niższego wolumenu z wysoką liczbą transakcji jest wynikiem strategii inwestorów, skupiających się na nieruchomościach bezpiecznych oraz tych o niższych wartościach, przede wszystkim na obiektach magazynowych i handlowych typu convenience.

2 miliardy euro = całkowity wolumen inwestycyjny w H1 2021

62 transakcje (powtórka rekordu z H1 2020)

Rynek biurowy – przewaga Warszawy w drugim kwartale

Po mocnym otwarciu roku, odnotowaliśmy spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym w drugim kwartale. W ostatnim półroczu inwestorzy, podchodząc ostrożnie do nieruchomości biurowych, decydowali się na zakup bezpiecznych obiektów typu „core” (Browary Warszawskie – Biura przy Willi, Spark B, Alchemia Neon, Le Palais) lub tych o niskich wolumenach, co zaowocowało wolumenem wynoszącym 800 milionów euro, zrealizowanym w 17 transakcjach. W porównaniu do dominacji regionów w pierwszym kwartale, w dużej mierze za sprawą przejęcia portfela biurowego grupy Buma, w drugim kwartale prawie cały wolumen inwestycyjny przypadł na Warszawę. Duży udział w wolumenie miały nieruchomości zlokalizowane na Mokotowie, dzielnicy zyskującej w oczach inwestorów i najemców, co zespół Avison Young przewidywał już w 2019 roku. Wchodząc w szczegóły, sprzedano cztery obiekty z tego obszaru – Neopark, Wołoska 24, Cybernetyki Office Center i Bokserska Office Center.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl