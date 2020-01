Dwa warszawskie biurowce wciąż pod skrzydłami C&W

- Pasaż Lipińskiego oraz Zebra Tower to jedne z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych w stolicy. Myślę, że właściciel nieruchomości, firma Union Investment, przedłużając nasz mandat na komercjalizację obu obiektów, jest przekonany, że będziemy nadal konsekwentnie realizować strategię doboru najemców i dbać o jak najwyższy poziom wynajęcia nieruchomości – powiedziała Anna Górska-Kwiatkowska, Partner, Dział Reprezentacji Wynajmujących, Dział Powierzchni Biurowych, Cushman & Wakefield.

Zebra Tower to 16-piętrowy projekt wieżowy, który oferuje ponad 18 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji, tuż przy Rondzie Jazdy Polskiej i w pobliżu Pola Mokotowskiego, w biznesowym centrum Warszawy. Obiekt jest doskonale skomunikowany z centrum miasta. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stacja metra – Politechnika, a także linie autobusowe i tramwajowe. Zebra Tower oferuje bardzo wysoki standard powierzchni, co zostało potwierdzone certyfikatem LEED Gold.

Pasaż Lipińskiego to odrestaurowana, zabytkowa nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy naprzeciwko Dworca Centralnego i Pałacu Kultury i Nauki. Oferuje ponad 6 000 mkw. powierzchni biurowej klasy premium na sześciu kondygnacjach naziemnych. Moduły biurowe obejmują metraże od 60 do 1 000 mkw. W obiekcie znajduje się również garaż podziemny. Komercjalizację Pasażu Lipińskiego powierzono firmie Cushman & Wakefield we współpracy z Knight Frank.