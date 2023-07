Transportowy Dozór Techniczny zbudował dla siebie biura razem z centrum konferencyjnym i bazą noclegową za 100 mln. zł. W biurach pracuje mniej niż 200 osób, a konferencje TDT urządza raz na pół roku. Kto nocuje w hotelu i czy urząd zarobi na MICE?

Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński ujawnili, że w nowym budynku Transportowego Dozoru Technicznego przy ul. Puławskiej 125 w Warszawie ich zdaniem znajdują się „tajne mieszkania PiS”.

TDT dementuje tę informację.

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną, samofinansującą się. To oznacza, że Budżet Państwa nie wydaje ani złotówki na działalność TDT.

Urząd utrzymuje się dzięki własnej działalności, m.in. prowadząc działalność ekspercką i organizując konferencje.

Ceny świadczonych przez TDT usług to ceny rynkowe.

W nowej siedzibie urzędu przy Metro Wilanowska w Warszawie działają biura urzędu. Jednak jest także obszerna część konferencyjno-hotelowa.

Siedziba TDT powstała zgodnie z projektem zatwierdzonym w 2013 roku.

Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę wydała Prezydent m.st. Warszawy.

Stała się ona ostateczna 7 stycznia 2014 roku, a więc za czasów piastowania urzędu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Budynek został wybudowany ze środków własnych, bez żadnych dotacji i pozyskiwania środków ze Skarbu Państwa. Służy on wyłącznie działalności statutowej TDT.

Przed zbudowaniem nowej siedziby TDT organizowało swoje wydarzenia branżowe w różnych ośrodkach konferencyjnych w całej Polsce.

Część konferencyjna obiektu przeznaczona jest na egzaminy certyfikujące, warsztaty szkoleniowe, kongresy i sympozja, organizowane przez TDT. W tym roku przy Puławskiej miała miejsce jedna konferencja, rok temu odbyły się dwie konferencje.

Siedziba TDT - projekt JEMS Architekci

Ostatnia z nich - pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury - odbyła się w dn. 12 maja 2023. Impreza dotyczyła przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym i kolejowym. Kolejna konferencja zaplanowana jest na wrzesień, ale termin ani tematyka imprezy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Wydarzenia gromadzą w budynku TDT jednorazowo ok. 200 osób. Część noclegowa obiektu powstała jako uzupełnienie bazy szkoleniowo - konferencyjnej. Do dnia dzisiejszego spało tu ok. 400 osób.

W tej chwili w kalendarzu imprez na stronie www urzędu nie ma informacji o żadnym nadchodzącym evencie. Nie istnieje także informacja o obiekcie noclegowym i jego dostępności.

Rok temu w maju, po raz pierwszy w Polsce, Transportowy Dozór Techniczny był gospodarzem 6. Europejskiej Konferencji JOIN TRANS 2022 „Spajanie pojazdów szynowych”. Organizatorem byli SLV Halle oraz Transportowy Dozór Techniczny, partnerem wydarzenia został European Commitee for Welding of Railway Vehicles – Europejski Komitet ds. Spajania Pojazdów Szynowych.

Na kolejną imprezę trzeba było czekać aż do października, kiedy to przy Puławskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych".

W roku 2023 przy Puławskiej odbyła się tylko jedna konferencja. To niezbyt wiele jak na obiekt konferencyjny z prawdziwego zdarzenia.

Czy urząd, który zbudował sobie zaplecze konferencyjne z niewielką bazą noclegową poradzi sobie w trudnej branży MICE?

Siedziba TDT - projekt JEMS Architekci

Centrum Konferencyjne przy Urzędzie

Inwestycja przy ul. Puławskiej 125 od początku budzi emocje. Była też już w mediach po wielekroć opisywana.

Sprawa oparła się nawet o Ministerstwo Infrastruktury, które informowało, że resort nie odpowiada za tę budowę ani nie opiniowało jej projektu, gdyż Transportowy Dozór Techniczny ma swoją własną gospodarkę finansową, a budowę swojej nowej siedziby urząd zaplanował już w dokumentach z 2004 roku.

I w ten sposób tuż obok stacji Metro Wilanowska w połowie 2019 r. stanął nowy biurowiec.

Nowa siedziba Transportowego Dozoru Technicznego zlokalizowana na osi ulicy Puławskiej w Warszawie w sposób dosłowny stała się jej dominantą.

Budynek składa się z kilku połączonych ze sobą brył, obleczonych jasnoszarą, trójwymiarową fasadą. Ze względu na swoją wysokość i umiejscowienie budynek widać już z dalekich perspektyw ul Puławskiej. Uskoki brył rzeźbionej, światłocieniowej elewacji podkreślają smukłość sylwetki budynku - tak o swoim projekcie opowiada biuro JEMS Architekci.

Projekt zakładał od samego początku, że w nowej siedzibie miały się znaleźć:

część biurowa,

część konferencyjna,

część hotelowa,

sala bankietowa,

sala klubowa,

restauracja,

parking na 121 miejsc postojowych.

Czy urząd związany z certyfikacją poprowadzi zarabiające na siebie centrum konferencyjne bez znającego się na rzeczy operatora?

Mieszkania i apartamenty zostały wybudowane dla swoich. Na Mokotowie, na Puławskiej. W nowym budynku Transportowego Dozoru Technicznego. Można powiedzieć, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, a oligarchowie pisowscy pławią się w luksusach. Robią to prawie za darmo - mówił Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, podczas własnej konferencji prasowej, którą zwołali posłowie Koalicji Obywatelskiej

Diabeł tkwi w szczegółach.

Budynek TDT - apartamenty

W nowym budynku Transportowego Dozoru Technicznego znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjno-szkoleniowe i pomieszczenia techniczne.

Oprócz Centrali swoją siedzibę ma tu Oddział Terenowy TDT w Warszawie, filia Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego, a także Akademia, która w związku z niedawną decyzją Rządu o zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego powoli wznawia swoją działalność.

W siedzibie TDT, zgodnie z zatwierdzonym w 2013 r. projektem, znajduje się 28 pokoi noclegowych o powierzchni 27 mkw. i 42 pokoje o powierzchni 35 mkw. Ta część budynku noclegowa wykorzystywana jest na potrzeby organizowanych przez TDT konferencji i szkoleń i egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

W budynku znajdują się także 4 pokoje o powierzchni ok. 88 m2, ale nie były i nie są one udostępniane - mówi Antoni Mielniczuk, rzecznik TDT.

Wszystkie pokoje noclegowe przeznaczono do wykorzystania w pierwszej kolejności przez pracowników Transportowego Dozoru Technicznego.

Warszawska siedziba urzędu TDT

Transportowy Dozór Techniczny wzniósł swoją nową siedzibę w Warszawie kosztem 100 mln złotych.

Duży biurowiec miał pozwolić urzędowi na rozwinięcie działalności. Do tego celu potrzebne były pomieszczenia dostosowane do wykonywania badań laboratoryjnych, a także takie, które byłyby właściwe do przeprowadzania egzaminów i dodatkowych warsztatów, szkoleń, a także dużych konferencji.

W tym celu przy TDT powstanie m.in. akademia TDT, której zadaniem będzie realizacja powyższych zadań. Pomieszczenia noclegowe, będące częścią nowej siedziby TDT, mają służyć jako baza dla uczestników oraz prelegentów szkoleń, konferencji i egzaminów - odpowiadał Antoni Mielczuk na pytania zadawane przez dziennikarzy GW.

Nowa siedziba to także szansa dla TDT na kolejne uprawnienia, np. m.in. takie, jak nadzór nad stacjami diagnostycznymi i dochód z opłaty jakościowej za badania techniczne samochodów.

TDT: Apartamenty w biurowcu

Budynki łączące w sobie takie funkcje istnieją już w Warszawie. Na tej zasadzie zbudowany jest min. Hotel Courtyard i wiele innych budynków. Formalnie jest to możliwe, choć może nieco skomplikowane.

De facto dla firmy jest to kłopot.

Są w Warszawie apartamenty w biurowcach, wyposażone w kuchnię, łazienkę, garderobę, biuro i salę spotkań. Ale nie służą do zamieszkiwania na stałe. Nie są przystosowane do spania, chociaż służą personelowi wyższego szczebla do odpoczynku po podróży, do spotkań - mówi anonimowo broker inwestycyjny, działający w branży hotelarskiej.

Żeby mieszkanie przez całą dobę w takim obiekcie było możliwe, cały budynek musi spełniać odpowiednie normy i standardy. Choćby tylko te związane z odpowiednim zaprojektowaniem klatek schodowych. To konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na wyższych kondygnacjach budynku w razie jego ewakuacji.

Inne przepisy regulują działanie obiektów biurowych, a inne obiektów zakwaterowania zbiorowego. Prowadzenie obiektu biurowo - hotelowego jest trudne, a przez to drogie.

Decydujący jest dokument, określający sposób użytkowania danego obiektu.

TDT nie prowadził oraz nie prowadzi rozmów dotyczących ewentualnego najmu powierzchni w nowej siedzibie, zarówno z podmiotami komercyjnymi, jak i partiami oraz ugrupowaniami politycznymi - mówił Antoni Mielniczuk, rzecznik prasowy urzędu, w 2019 r. pytany o plany urzędu przez dziennikarzy GW.

I od samego początku inwestycji Urząd zapewniał, że ogromny biurowiec nie będzie pełnił roli hotelowej.

Swoją nową siedzibą cieszy się od dwóch lat.

Siedziba TDT - projekt JEMS Architekci

Jakie pozwolenie na użytkowanie budynku ma TDT - tego do chwili publikacji materiału nie udało się portalowi PropertyNews.pl potwierdzić.

Siedziba TDT przy stacji Metro Wilanowska

Przed przeprowadzką do nowego biurowca warszawski urząd zatrudniał na stałe 161 osób. Kolejnych 220 pracowników miał rozlokowanych w całym kraju.

Instytucja egzekwuje przepisy prawa, zdefiniowane w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. Wydaje świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzi egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, koleją i żeglugą śródlądową.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym TDT pełni także rolę instancji sprawdzającej stacje kontroli pojazdów pod względem zgodności wyposażenia i warunków lokalowych, a także przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne na diagnostę samochodowego.

TDT homologuje pojazdy, ich wyposażenie lub części, dopuszczając je do ruchu.

Nowa siedziba TDT to powierzchnia rzędu 3 tys. mkw. W stosunku do poprzedniego biura to powierzchnia większa pięciokrotnie.

Zamiast biur, na dziewięciu piętrach na Mokotowie w centrum Warszawy, powstały mieszkania i apartamenty dla ludzi Prawa i Sprawiedliwości. Dla ludzi związanych z tą władzą - mówił podczas konferencji Michał Szczerba.

Wieżowiec ma 19-pięter. Powierzchnia całkowita zabudowy to 23 tys. 674 mkw.

Na pierwszym piętrze TDT znajduje się część konferencyjna, na pozostałych poziomach biura oraz przestrzenie szkoleniowe. Wnętrza zachowane są w chłodnej kolorystyce odcieni szarości.

To tu mieści się Akademia TDT – Centrum Szkoleniowo Doradcze TDT. Jednostka powołana została dla popularyzowania zagadnień m. in. z bezpiecznej pracy, z naciskiem na bezpieczeństwo działania urządzeń technicznych na etapie ich projektowania, wytwarzania i eksploatacji.

Odbywają się różnego rodzaju szkolenia, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej - tłumaczy rzecznik TDT.

Najwyższą część budynku, tzw. wieżę z widokiem na panoramę miasta zajmuje część noclegowa.

Siedziba TDT - projekt JEMS Architekci

Tajne mieszkania czy pokoje służbowe

Część hotelowa - jak i pozostałe bryły tego kompleksu - ma swoje osobne wejście.

Regulamin korzystania z obiektu datowany jest na rok 2021 rok. Wskazuje, że w apartamentach mogą zatrzymywać się rodziny pracowników ministerstwa, a także inne osoby, jednak wyłącznie za zgodą dyrektora.

TDT nie zawierało żadnych umów na wynajem pokoi noclegowych. Pobyty odbywały się na podstawie wniosku zgłoszenia rezerwacji zawierającego oświadczenie dokonania płatności – powiedział p.o. dyrektora TDT, Krzysztof Bujański.

To w tej części budynku TDT znajduje się sławne już 70 mieszkań oraz 4 apartamenty VIP. Są także pomieszczenia fitness i sala do masażu.

Kontrola poselska wykazała, że ceny mieszkań - apartamentów przy ul. Puławskiej 125 są atrakcyjne.

Pracownik TDT za pobyt dobowy zapłaci cenę 22 zł. 50 gr.

Uczestnik konferencji czy szkolenia, które organizowane są w tym budynku zapłaci cenę w granicach 150 - 250 zł. za dobę.

Inne osoby kwaterujące w obiekcie ponoszą koszty noclegu w wysokości 90 zł za dobę.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl