Dwie nowe firmy w Wola Center

Umowy obejmują około 770 mkw. w Wola Center w Warszawie.

Wola Center należy do funduszu HEVF 1

Obiekt stanie się nową siedzibą dla firm: JIT TEAM i Mytaxi Polska.

Kompleks Wola Center tworzą cztery budynki biurowe klasy A oferujące łącznie 34 930 mkw. powierzchni biurowo-handlowej. Obiekt znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji – przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli, w bezpośrednim sąsiedztwie ronda Daszyńskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki bliskości metra oraz stacji kolejowej Warszawa Ochota jest świetnie skomunikowany z innymi dzielnicami miasta oraz podwarszawskimi miejscowościami.

Poza powierzchnią biurową Wola Center oferuje również przestrzeń coworkingową w lobby głównym, lokale handlowe i usługowe, eleganckie patio o powierzchni 1 000 mkw., z dostępem do bezpłatnego Wi-Fi, zielone tarasy, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów – stojaki i szatnie z natryskami. Zmotoryzowani mają do dyspozycji dwupoziomowy parking na 319 samochodów, gdzie zainstalowane zostaną także ładowarki do pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Wola Center posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie „Excellent”.

- W Hines rozumiemy wszystkie potrzeby naszych najemców. Realizujemy je poprzez dostosowywanie powierzchni biurowej, bieżącą obsługę i kontakt z klientami, a także wsparcie inicjatyw, które realizują w ramach swojej działalności. Cieszę się, że kolejne firmy doceniły naszą ofertę i wysokiej jakości przestrzeń w Wola Center” – mówi Patrycja Zyśk, Leasing Manager, Hines Polska. „Na początku czerwca mieliśmy okazję wesprzeć naszego wieloletniego najemcę, firmę Wolters Kluwer, przy organizacji maratonu programowania w branży prawniczej – Legal Hackathon 2022. W tym celu udostępniliśmy zielone lobby w Wola Center. Zarówno najemca jak i uczestnicy wydarzenia docenili jakość powierzchni oraz atmosferę miejsca sprzyjającego kreatywności i efektywnej pracy. Ten event pokazał, że nasze przestrzenie – nie tylko biurowe, sprawdzają się w każdych warunkach i dopasowują do potrzeb naszych najemców – dodaje Patrycja Zyśk.

Jednym z dwóch nowych najemców, którzy podpisali umowę z Hines, jest JIT TEAM Sp. z o.o., firma świadcząca usługi informatyczne i outsourcingowe. Umowa najmu obejmuje ponad 420 mkw. powierzchni biurowej na 8 piętrze budynku Wola Center. W procesie finalizacji kontraktu najemcę wspierała firma doradcza Walter Herz.

- W JIT TEAM pracujemy w modelu hybrydowym, dlatego zależy nam na tworzeniu jak najbardziej komfortowych i przyjaznych miejsc, zarówno do pracy, jak i spotkań naszych pracowników, aby jak najbardziej zachęcić ich do odwiedzania naszych biur. Na wybór nowej lokalizacji wpłynęło wiele aspektów, głównym zadaniem w całym procesie było jednak znalezienie przestrzeni, która umożliwi nam stworzenie biura na miarę potrzeb naszych koleżanek i kolegów z Warszawy, a przy tym zachowanie wewnętrznych standardów JIT TEAM. Stąd możemy wyodrębnić kilka kluczowych czynników, które miały wypływ na wybór nowej przestrzeni biurowej: lokalizacja – za nią idąca infrastruktura towarzysząca, wysoki standard budynku, bezpieczeństwo i stosowanie zrównoważonych i proekologicznych rozwiązań – o tych ostatnich świadczy m.in. otrzymany w tym roku przez budynek certyfikat BREEAM In-Use na doskonałym poziomie – mówi Maja Studzińska, Office Manager, JIT TEAM Sp. z o.o.

- Cieszy nas, że firma JIT TEAM, prowadząca działalność w sektorze IT postawiła na powrót do biura, mimo swojej specjalizacji. Organizacja chciała stworzyć wygodną i komfortową przestrzeń do pracy dla swoich specjalistów, doceniając wyjątkowy atut pracy w standardowym biurze, jakim jest możliwość budowania relacji w zespole – mówi Mateusz Dembski-Kornaga z Walter Herz.

Drugi najemca, Mytaxi Polska Sp. z o.o, firma prowadząca wieloplatformową usługę mobilności miejskiej, zajmie ponad 340 metrów kwadratowych powierzchni na 9 piętrze kompleksu. W procesie podpisania umowy firmę wspierali eksperci z Nuvalu Polska.

Kancelaria DPPA wspierała Hines w powyższych kontraktach.