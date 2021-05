Dwóch najemców zostaje dłużej w The Park Warsaw

Umowy najmu w The Park Warsaw należącym do The White Star Estate przedłużyły firmy Kuehne+Nagel i Eaton.

Łączna powierzchnia obu najmów to ponad 3,500 mkw.

Eaton Electric, producent najwyższej jakości automatyki przemysłowej, aparatury sygnalizacyjnej, łączeniowej, zabezpieczającej i instalacyjnej oraz systemów rozdziału energii niskiego napięcia przedłużył umowę najmu 1,5 tys. mkw. powierzchni biurowej w The Park Warsaw na najbliższe 5 lat.

Kolejnym najemcą, który zdecydował się na kontynuowanie umowy w The Park Warsaw jest Kuehne+Nagel. Polski oddział międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego zajmuje w warszawskim kompleksie powierzchnie ponad 1,1 tys. mkw. Umowa najmu została przedłużona o 7 lat.

To już kolejna przedłużona w maju umowa najmu w The Park Warsaw. Wcześniej na taki krok i powiększenie biura zdecydowała się firma Velux.

- Przedłużenia oraz nowe umowy w The Park Warsaw to przykład na to, że lokalizacja i budynki zapewniają wysoki standard pracy i są popularne wśród firm. Cieszymy się, że od wielu lat z powodzeniem umożliwiamy rozwój i wzrost naszym najemcom. Niezmiennie dążymy do poprawy naszych standardów, oferując nowoczesne powierzchnie biurowe oraz obsługę na najwyższym poziomie - komentuje Anna Sztolc-Dudek, Senior Leasing and Tenant Care Manager w White Star Real Estate.

The Park Warsaw to samowystarczalny kampus biurowy, zlokalizowany na warszawskich Włochach.

W ramach inwestycji powstanie dwanaście budynków biurowych klasy A, o całkowitej powierzchni najmu około 130 000 mkw. The Park Warsaw zapewnia wysoki standard specyfikacji technicznej budynków oraz elastyczne rozwiązania powierzchni biurowej.